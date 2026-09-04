Helena Maleno, șefa organizației neguvernamentale spaniole Caminando Fronteras, a declarat că 83 dintre cei 127 de pasageri ai ambarcațiunii au murit. Printre victime s-ar număra patru femei și un bebeluș, relatează news.ro, care citează CNN.

Potrivit acesteia, pasagerii au pornit din Gambia în urmă cu 27 de zile, într-o călătorie extrem de periculoasă pe ruta Atlanticului către Insulele Canare.

Societatea Spaniolă de Siguranță și Salvare Maritimă (SASEMAR) a declarat pentru CNN că a intervenit miercuri noaptea pentru salvarea unei „ambarcațiuni improvizate”, aflată în derivă la aproximativ 65 de mile marine sud-vest de Arguineguín, localitate situată pe coasta de sud a insulei Gran Canaria.

44 de persoane au fost salvate

SASEMAR a anunțat că 44 de persoane au fost salvate de pe ambarcațiune. Trei dintre supraviețuitori se aflau în stare critică și au fost transportați cu elicopterul la un spital local.

Autoritățile maritime au precizat că nu au reușit să recupereze trupurile altor cinci persoane, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au îngreunat operațiunea de salvare.

Toate persoanele găsite la bord erau bărbați originari din Africa subsahariană, potrivit autorității maritime. SASEMAR a precizat însă că nu poate confirma numărul exact al pasagerilor aflați pe ambarcațiune la momentul plecării din Gambia.

Un purtător de cuvânt al Crucii Roșii din Insulele Canare, organizație care se ocupă de îngrijirea supraviețuitorilor, a declarat că aceștia proveneau din Mali sau Senegal și că unii dintre ei erau minori.

Supraviețuitorii au rămas fără apă și provizii

Într-o declarație pentru Associated Press, José Antonio Rodríguez Verona a spus că supraviețuitorii erau dezorientați și grav deshidratați. Mulți dintre ei s-au prăbușit sau au început să vomite imediat după ce au ajuns pe uscat.

„Au rămas pe mare foarte multe zile”, au relatat migranții, potrivit lui Rodríguez Verona. Unii dintre supraviețuitori au estimat că au fost blocați pe mare aproape o lună.

Migranții au rămas fără provizii și s-au îmbolnăvit după ce au fost nevoiți să bea apă de mare.

Potrivit lui Rodríguez Verona, supraviețuitorii au afirmat că la început se aflau la bord peste 100 de persoane, inclusiv femei și un bebeluș. Pe măsură ce oamenii au murit, trupurile acestora au fost aruncate în ocean, până când cei rămași nu au mai avut puterea să facă acest lucru.

Ruta către Insulele Canare, una dintre cele mai periculoase

Ruta atlantică prin Insulele Canare rămâne cea mai periculoasă secțiune a coridorului de migrație dintre Africa și Europa, potrivit organizației Caminando Fronteras.

Organizația caritabilă a înregistrat 1.317 decese pe rutele de migrație către Spania numai în primele cinci luni ale acestui an. Printre victime s-au numărat 142 de femei și 129 de copii.

Aproape jumătate dintre aceste decese au avut loc pe ruta atlantică spre Insulele Canare.

Fernando Clavijo, șeful guvernului Insulelor Canare, a condamnat tragedia într-un mesaj publicat pe X.

„Este de nesuportat faptul că se pierd în continuare vieți omenești”, a transmis Clavijo, adăugând că autoritățile nu ar trebui să „normalizeze faptul că Atlanticul rămâne o rută a morții”.

El a subliniat că incidentul demonstrează necesitatea unei politici de stat mai eficiente în domeniul migrației.

„Nu putem continua să gestionăm migrația trecând de la o criză la alta. Este vorba despre vieți și demnitate”, a spus Clavijo.

Tragedia pune din nou presiune pe guvernul spaniol

Tragedia are loc într-un moment în care premierul spaniol Pedro Sánchez se confruntă cu presiuni privind politicile de migrație ale țării.

În luna iulie, aproximativ 72.000 de persoane au trecut din Maroc în enclava spaniolă Ceuta în decurs de numai două zile. Traversarea masivă a frontierei a declanșat proteste la nivel național și o dispută diplomatică între Spania și Italia.

Noul incident din Atlantic readuce în prim-plan riscurile extreme cu care se confruntă migranții care încearcă să ajungă în Europa pe ruta Insulelor Canare.