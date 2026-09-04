Tim Andrews a declarat că transplantul i-a oferit „speranță” și l-a scutit de luni întregi de vizite la spital pentru filtrarea sângelui cu ajutorul unui aparat de dializă, potrivit News.ro.

Echipa de la spitalul Mass General Brigham afirmă că rezultatele lor demonstrează că organele de porc pot servi drept „punte” până când devine disponibil un transplant de la un donator uman.

Totuși, organul de porc a încetat în cele din urmă să funcționeze și a fost îndepărtat, astfel că Andrews a avut nevoie de o scurtă perioadă de dializă înainte de a se găsi un donator.

Medicii și oamenii de știință explorează domeniul xenotransplantului – utilizarea organelor provenite de la alte specii – din cauza deficitului de organe pentru transplant.

În SUA, aproximativ 100.000 de persoane așteaptă un rinichi, în timp ce anual se efectuează doar 25.000 de transplanturi. În Marea Britanie, peste 7.000 de persoane se află pe lista de așteptare pentru un transplant renal.

Andrews a fost informat că ar putea dura șapte ani până să ajungă în fruntea listei, în condițiile în care pacienții care fac dializă supraviețuiesc, în medie, doar cinci ani.

„Timpul nu era de partea mea... situația devenise foarte deprimantă”, a spus el.

Cu toate acestea, a descris ideea transplantului de la porc drept o „speranță” și o „lumină la capătul tunelului”.

„Speranța este cel mai important lucru: șansa de a scăpa de aparatul [de dializă] și de a-ți trăi viața”, a spus el.

Porcii sunt considerați animalele ideale pentru xenotransplant. Organele lor au dimensiuni comparabile cu cele umane, iar creșterea acestor animale este o practică cu o tradiție îndelungată.

Totuși, nu poți pur și simplu să mergi la fermă, să preiei un rinichi de la un porc și să-l implantezi unei persoane. Corpul uman ar identifica imediat organul ca fiind străin și ar declanșa un atac imunitar devastator, care ar distruge rinichiul. Acesta s-ar înnegri în câteva minute, pe măsură ce membranele celulare ar fi perforate, iar organul s-ar bloca din cauza formării cheagurilor de sânge în interior.

Prin urmare, cercetătorii au creat porci din rasa Yucatan (de talie mică), modificați genetic prin 69 de intervenții menite să le „umanizeze” organele.

Aceste modificări elimină anumite caracteristici ale celulelor porcine pe care sistemul nostru imunitar le detectează și le atacă; se adaugă puțin ADN uman, care acționează precum o plasă de camuflaj pentru a ajuta la mascarea țesutului de porc față de sistemul imunitar, iar modificări suplimentare dezactivează virusurile ascunse în ADN-ul porcului, prevenind astfel infectarea.

Reprezintă porcii viitorul transplanturilor de organe?

Andrews suferea de insuficiență renală în stadiu terminal din cauza diabetului de tip 2, iar rinichii săi cedau.

Avea 66 de ani când a beneficiat de xenotransplant, pe 25 ianuarie 2025.

Rinichiul de porc transplantat a început să funcționeze imediat, conform detaliilor publicate recent în revista medicală The Lancet.

Rinichiul a continuat să funcționeze timp de 271 de zile, până la îndepărtarea sa în luna octombrie a acelui an. Ulterior, Tim a avut nevoie de dializă timp de 82 de zile, până când a primit un organ de la un donator, în ianuarie anul acesta. Acel organ funcționează corespunzător.

Dr. Leonardo Riella, de la Centrul pentru Științe ale Transplantului din cadrul Mass General Brigham, a declarat că deficitul de organe disponibile pentru transplant înseamnă că „ne aflăm într-o criză”.

„Depunem eforturi intense pentru a oferi speranță și credem cu tărie că xenotransplantul poate reprezenta o alternativă pentru pacienții care nu au un donator viu; am putea, astfel, să evităm dializa și să ajungem direct la etapa transplantului”, a spus el.

Au existat semne timpurii că organul lui Andrews era respins de sistemul imunitar, însă această problemă a fost tratată cu succes prin ajustarea medicației.

Totuși, după aproximativ șase luni, vasele de sânge din rinichi au început să se deterioreze, organul s-a inflamat și a început să cedeze.

Cauza exactă nu este clară, întrucât nu au existat semne că anticorpii ar fi atacat rinichiul de porc.

În articolul publicat în The Lancet, medicii afirmă: „Acest caz ilustrează atât potențialul, cât și provocările care persistă în domeniul xenotransplantului renal clinic”.