JD Vance şi familia sa, mutaţi într-un loc ascuns, după ce au fost huiduiți. „Du-te şi schiază în Rusia”

Protestatarii au putut fi văzuţi ţinând pancarte la Sugarbush Ski Resort pe care scria „Vance este un trădător. Du-te şi schiază în Rusia” şi «JD Vance este un gunoi nazist», potrivit unei postări pe X a Nanei Sajaia, producător asociat la Fox News.

Alte postări de pe reţelele de socializare au arătat protestatari purtând pancarte pe care se putea citi: „Trump îl serveşte pe Putin” şi „Alături de Ucraina”.

Familia Vance, despre care s-a spus că „a schiat pe o parte a muntelui” pentru a evita mulţimea de protestatari, a ajuns, de asemenea, să fie „mutată într-un loc necunoscut după ce a văzut agitaţia” de la staţiunea de schi, potrivit Fox News.

“Go, ski in Russia,” - VP Vance met with protest at Sugarbush Ski Resort in Vermont. pic.twitter.com/n6Mtb50j5r