Fost internațional, ucis la vârsta 33 de ani. Jucătorul echipei Barcelona SC, împușcat în în oraşul Guayaquil

Ecuadorianul Mario Pineida, fost internaţional în vârstă de 33 de ani, a fost ucis miercuri în oraşul Guayaquil, a anunţat clubul său, Barcelona SC, potrivit AFP.

Pineida a jucat cu echipa Ecuadorului în preliminariile pentru Cupa Mondială din Rusia 2018 şi Qatar 2022. A fost campion al Ecuadorului în 2016 cu Barcelona şi a jucat şi la clubul brazilian Fluminense.

Ministerul de Interne din Ecuador a confirmat informaţia, adăugând că o unitate specială a poliţiei „lucrează la caz”.

Potrivit site-ului de ştiri Primicias, Pineida a fost împuşcat de două persoane care se deplasau cu motocicleta, care au tras şi asupra mamei jucătorului şi asupra unei alte femei, despre care nu se ştie dacă au fost rănite.

Barcelona SC a cerut suporterilor săi, pe X, să „spună o rugăciune pentru odihna sufletului său şi pentru curajul întregii familii”.

Considerată mult timp un refugiu liniştit în America Latină, Ecuadorul a fost afectat în ultimii ani de o explozie de violenţă, bande rivale legate de cartelurile mexicane şi columbiene luptându-se pentru controlul traficului de droguri.

Portul Guayaquil, unul dintre punctele de ieşire ale cocainei produse în ţările vecine, Columbia şi Peru, este deosebit de afectat de acest război între organizaţiile criminale, potrivit News.ro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













