Un soldat de 23 de ani a fost găsit împușcat în baia unei unități militare din Deva

Tragedie, luni dimineață, într-o unitate militară din Deva. Un soldat de 23 de ani a fost găsit fără viață, împușcat în baia unității.

Un coleg a fost cel care a sunat la 112. Medicii sosiți la fața locului nu au putut decât să constate decesul.

Potrivit unor surse din anchetă, principala ipoteză ar fi aceea că militarul s-ar fi împușcat cu arma din dotare.

Ancheta a fost preluată de un procuror de la Parchetul Militar din Timișoara.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













