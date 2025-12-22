Un soldat de 23 de ani a fost găsit împușcat în baia unei unități militare din Deva

22-12-2025 | 17:26
Tragedie, luni dimineață, într-o unitate militară din Deva. Un soldat de 23 de ani a fost găsit fără viață, împușcat în baia unității.

Daniel Preda

Un coleg a fost cel care a sunat la 112. Medicii sosiți la fața locului nu au putut decât să constate decesul.

Potrivit unor surse din anchetă, principala ipoteză ar fi aceea că militarul s-ar fi împușcat cu arma din dotare.

Ancheta a fost preluată de un procuror de la Parchetul Militar din Timișoara.

Sursa: Agerpres

Etichete: sinucis, deva, unitate militara,

Dată publicare: 22-12-2025 17:26

