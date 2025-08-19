Japonia va contribui la garantarea securității Ucrainei, dar nu anunță cum. Premier: „Vom juca un rol adecvat”

Japonia va participa la garantarea securității Ucrainei, a transmis prim-ministrul Shigeru Ishiba, fără a preciza ceea ce ar implica acest lucru.

„Vom discuta în detaliu ce poate și ar trebui să facă națiunea noastră, inclusiv din perspectiva legilor și a capacităților, și vom juca un rol adecvat”, a declarat Ishiba marți reporterilor, la biroul său din Tokyo, scrie CNN.

Cu toate acestea, Ishiba a subliniat că Japonia „nu se află în faza în care poate oferi detalii” despre sprijinul pe care îl poate oferi Ucrainei.

Deși nu este membru oficial al NATO, Japonia colaborează strâns cu alianța militară, iar comentariile lui Ishiba sunt o măsură a numărului de țări occidentale care sunt pregătite să ajute la apărarea Ucrainei în cazul unei viitoare agresiuni rusești, după încheierea unui acord de pace pentru a pune capăt invaziei Moscovei.

După întâlnirea de luni cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, liderii europeni au discutat despre modul în care pot oferi garanții de securitate Ucrainei în viitor, inclusiv prin desfășurarea unei forțe de menținere a păcii.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat luni că 30 de țări – inclusiv Japonia – lucrează la un cadru pentru consolidarea securității Ucrainei după un acord de încetare a focului sau un acord de pace complet între Kiev și Moscova.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













