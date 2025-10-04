Japonia va avea prima femeie prim-ministru. Cine este Sanae Takaichi

Sanae Takaichi, în vârstă de 64 de ani, a fost aleasă președintă a Partidului Liberal Democrat din Japonia (LDP), aflat la guvernare. După aprobarea parlamentului, ea va deveni prim-ministru.

Sâmbătă, partidul de guvernământ din Japonia a ales-o pe fosta ministră a Securității Economice, Sanae Takaichi, ca noul său lider, ceea ce o face probabil să devină prima femeie prim-ministru a țării.

Această evoluție fără precedent i-ar permite lui Takaichi, unul dintre cei mai conservatori membri ai partidului dominat de bărbați, să intre în istorie ca prima femeie lider al Partidului Liberal Democrat conservator, care guvernează de mult timp Japonia.

Cinci candidați – doi miniștri în funcție și trei foști miniștri – s-au luptat pentru președinția PLD.

Takaichi l-a învins pe ministrul Agriculturii Shinjiro Koizumi, fiul popularului fost prim-ministru Junichiro Koizumi, într-un tur de scrutin în cadrul votului intern al PLD.

Ea îl înlocuiește acum pe prim-ministrul Shigeru Ishiba, partidul sperând să recâștige sprijinul publicului și să rămână la putere după pierderile electorale majore. Partidul său rămâne de departe cel mai mare din camera inferioară a parlamentului, care determină liderul național, și deoarece grupurile de opoziție sunt foarte fragmentate.

Votul de sâmbătă a implicat doar 295 de parlamentari din LDP și aproximativ 1 milion de membri cotizanți. Acesta a reflectat doar 1% din populația japoneză, notează Euronews.

Se așteaptă un vot parlamentar la mijlocul lunii octombrie. LDP, care a fost criticat de liderii opoziției pentru crearea unui vid politic prelungit, trebuie să se grăbească, deoarece câștigătorul va avea în curând de înfruntat o încercare diplomatică: un posibil summit cu președintele american Donald Trump, care ar putea cere Japoniei să-și mărească cheltuielile pentru apărare.

Se pare că se planifică o întâlnire pentru sfârșitul lunii octombrie, când Trump va călători la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific din Coreea de Sud, care va începe pe 31 octombrie.

