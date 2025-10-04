Japonia va avea prima femeie prim-ministru. Cine este Sanae Takaichi

Stiri externe
04-10-2025 | 14:46
Sanae Takaichi
AFP

Sanae Takaichi, în vârstă de 64 de ani, a fost aleasă președintă a Partidului Liberal Democrat din Japonia (LDP), aflat la guvernare. După aprobarea parlamentului, ea va deveni prim-ministru.

autor
Alexandru Toader

Sâmbătă, partidul de guvernământ din Japonia a ales-o pe fosta ministră a Securității Economice, Sanae Takaichi, ca noul său lider, ceea ce o face probabil să devină prima femeie prim-ministru a țării.

Această evoluție fără precedent i-ar permite lui Takaichi, unul dintre cei mai conservatori membri ai partidului dominat de bărbați, să intre în istorie ca prima femeie lider al Partidului Liberal Democrat conservator, care guvernează de mult timp Japonia.

Cinci candidați – doi miniștri în funcție și trei foști miniștri – s-au luptat pentru președinția PLD.

Takaichi l-a învins pe ministrul Agriculturii Shinjiro Koizumi, fiul popularului fost prim-ministru Junichiro Koizumi, într-un tur de scrutin în cadrul votului intern al PLD.

Citește și
Donald Trump
Acordul comercial SUA-Japonia lovește industria auto. Doar Toyota estimează pierderi de 10 miliarde de dolari

Ea îl înlocuiește acum pe prim-ministrul Shigeru Ishiba, partidul sperând să recâștige sprijinul publicului și să rămână la putere după pierderile electorale majore. Partidul său rămâne de departe cel mai mare din camera inferioară a parlamentului, care determină liderul național, și deoarece grupurile de opoziție sunt foarte fragmentate.

Votul de sâmbătă a implicat doar 295 de parlamentari din LDP și aproximativ 1 milion de membri cotizanți. Acesta a reflectat doar 1% din populația japoneză, notează Euronews.

Se așteaptă un vot parlamentar la mijlocul lunii octombrie. LDP, care a fost criticat de liderii opoziției pentru crearea unui vid politic prelungit, trebuie să se grăbească, deoarece câștigătorul va avea în curând de înfruntat o încercare diplomatică: un posibil summit cu președintele american Donald Trump, care ar putea cere Japoniei să-și mărească cheltuielile pentru apărare.

Se pare că se planifică o întâlnire pentru sfârșitul lunii octombrie, când Trump va călători la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific din Coreea de Sud, care va începe pe 31 octombrie.

Sursa: euronews.com

Etichete: japonia, premier, primul prim ministru,

Dată publicare: 04-10-2025 14:46

Articol recomandat de sport.ro
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
Citește și...
Record de longevitate în Japonia. Aproape 100.000 de oameni au depășit vârsta de 100 de ani
Stiri externe
Record de longevitate în Japonia. Aproape 100.000 de oameni au depășit vârsta de 100 de ani

Numărul persoanelor din Japonia cu vârsta de 100 de ani sau mai mult a atins un nivel record de aproape 100.000, a anunțat guvernul, citat de BBC.

Acordul comercial SUA-Japonia lovește industria auto. Doar Toyota estimează pierderi de 10 miliarde de dolari
Stiri externe
Acordul comercial SUA-Japonia lovește industria auto. Doar Toyota estimează pierderi de 10 miliarde de dolari

Președintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care pune în aplicare noul acord comercial cu Japonia, stabilind tarife de bază de 15% pentru majoritatea bunurilor japoneze, inclusiv automobile, transmite CNBC.

Trump amenință că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE și alţi parteneri dacă pierde procesul referitor la tarife
Stiri externe
Trump amenință că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE și alţi parteneri dacă pierde procesul referitor la tarife

Donald Trump a declarat miercuri că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE, Japonia și Coreea de Sud dacă Curtea Supremă nu îi va susține tarifele vamale.

Recomandări
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție
Stiri actuale
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție

Reforma administrației este o urgență pentru a ține cheltuielile sub control, spune prim-ministrul Ilie Bolojan, la bilanțul primelor 100 de zile de guvernare.

Rușii au lovit un tren plin cu pasageri în regiunea ucraineană Sumîi. Zeci de victime raportate | Video
Stiri externe
Rușii au lovit un tren plin cu pasageri în regiunea ucraineană Sumîi. Zeci de victime raportate | Video

Forțele armate ruse au atacat gara din comunitatea Șostka din regiunea ucraineană Sumîi, a anunțat pe 4 octombrie șeful administrației regionale, Oleg Grigorov. El a spus că trenul de pasageri Șostka-Kiev a fost lovit.

Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie. Inundații pe străzile din Capitală, copaci doborâți și ninsori la munte
Stiri actuale
Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie. Inundații pe străzile din Capitală, copaci doborâți și ninsori la munte

Ciclonul mediteranean care a ajuns în România a măturat jumătate de țară și a adus iarna la început de octombrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Octombrie 2025

02:02:29

Alt Text!
Superspeed
S9E21

21:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Andrei Bănuță la Întrebarea mesei rotunde

41:12

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28