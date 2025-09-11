FBI a publicat fotografii cu presupusul suspect în cazul uciderii lui Charlie Kirk. Autoritățile cer ajutorul publicului

Biroul Federal de Investigații din Salt Lake City a făcut publice primele imagini cu o „persoană de interes” în cazul asasinării lui Charlie Kirk, scrie BBC .

Autoritățile cer ajutorul publicului pentru identificarea acestei persoane. Sunt primele fotografii difuzate de forțele de ordine cu un individ care ar putea fi implicat în moartea lui Kirk.

Oficialii analizează urme de palmă și antebraț în ancheta privind moartea lui Kirk

Odată cu publicarea fotografiilor, FBI a oferit și detalii într-o conferință de presă organizată mai devreme.

Oficialii au declarat că: suntem „încrezători în capacitatea noastră de a urmări trăgătorul” și că dispun de „imagini video clare” cu suspectul.

Pe lângă recuperarea unei arme de foc de mare putere, anchetatorii au descoperit și o „amprentă de încălțăminte, o urmă de palmă și urme de antebraț”, care sunt în prezent analizate.

De asemenea, au reconstituit mișcările suspectului imediat înainte și după atac.

Anterior, anchetatorii au precizat că „lucrează cu anumite tehnologii și metode pentru a identifica acest individ” și, în cazul în care nu vor reuși, vor difuza public imagini prin intermediul presei pentru a obține ajutor.

Autoritățile au mai anunțat că au vizitat cartierele prin care suspectul ar fi fugit, contactând martori și persoane care dețin camere de supraveghere tip doorbell.

