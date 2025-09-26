Jaf la indigo de milioane de dolari. Un magazin de bijuterii din California a fost devalizat în câteva minute

Jaf spectaculos în statul american California. Cel puțin 25 indivizi mascaţi au spart un magazin de bijuterii şi au furat marfă de un milion de dolari.

Totul s-a petrecut în plină zi, iar hoții s-au mișcat cu o viteză uimitoare. Înarmați cu pistoale și bâte, au spart vitrinele cu bijuterii, și-au încărat gențile și - în câteva minute - s-au făcut nevăzuți.

Potrivit autorităților, alți complici îi așteptau cu mai multe mașini, cu care grupul de hoți a fugit.

Furtul are loc la exact două săptămâni după un alt jaf - tot din California - ce pare tras la indigo. Și atunci, mai mulți indivizi au dat buzna într-un magazin de bijuterii, după ce au spart vitrina cu ajutorul unei mașini.

În cazul respectiv, proprietarul, un bărbat de 88 de ani, a fost grav rănit.

Poliția nu a precizat dacă există vreo legătura între cele două cazuri.

