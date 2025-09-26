Jaf la indigo de milioane de dolari. Un magazin de bijuterii din California a fost devalizat în câteva minute

26-09-2025 | 07:29
jaf repetat
Jaf spectaculos în statul american California. Cel puțin 25 indivizi mascaţi au spart un magazin de bijuterii şi au furat marfă de un milion de dolari.

Totul s-a petrecut în plină zi, iar hoții s-au mișcat cu o viteză uimitoare. Înarmați cu pistoale și bâte, au spart vitrinele cu bijuterii, și-au încărat gențile și - în câteva minute - s-au făcut nevăzuți.

Potrivit autorităților, alți complici îi așteptau cu mai multe mașini, cu care grupul de hoți a fugit.

Furtul are loc la exact două săptămâni după un alt jaf - tot din California - ce pare tras la indigo. Și atunci, mai mulți indivizi au dat buzna într-un magazin de bijuterii, după ce au spart vitrina cu ajutorul unei mașini.

În cazul respectiv, proprietarul, un bărbat de 88 de ani, a fost grav rănit.

Poliția nu a precizat dacă există vreo legătura între cele două cazuri.

