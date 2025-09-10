Un bărbat din Roma, amendat cu 618 euro după ce a comandat pe Temu produse de doar 42 de euro

Un cetățean din Roma s-a trezit cu o amendă usturătoare după ce a comandat pe platforma chineză Temu câteva articole de zi cu zi.

În coșul său au fost baloane pentru o aniversare, bureți de bucătărie și un costum de baie. Printre ele, însă, s-au strecurat două produse care aveau să îi aducă mari probleme: un tricou pentru copii cu personaje din Monsters, Inc. și un set de agrafe de păr inspirate din Inside Out, potrivit Corriere della Sera.

La controlul vamal, inspectorii au identificat obiectele ca fiind contrafăcute, după o verificare făcută împreună cu avocații care reprezintă drepturile Disney în Italia. Rezultatul: confiscarea bunurilor și o amendă de 618 euro, de peste 14 ori mai mare decât valoarea comenzii, care fusese de doar 42 de euro.

Legea italiană prevede că destinatarul coletului este considerat importator și răspunde personal pentru introducerea pe piață a produselor contrafăcute, chiar dacă achiziția este pentru uz personal și chiar dacă nu a știut că produsele sunt false. Amenzile pornesc de la 300 de euro și pot ajunge până la 7.000.

Asociațiile de consumatori au criticat situația, considerând că legislația pedepsește cea mai slabă verigă din lanț – cumpărătorul – care nu are cum să verifice autenticitatea unui produs vândut online.

Cazul a reaprins discuțiile despre comerțul electronic transnațional, despre cât de vulnerabili sunt consumatorii și despre responsabilitatea pe care ar trebui să o aibă platformele de vânzări.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













