Acesta a reiterat o cerere anterioară a premierului italian Giorgia Meloni pentru o clauză specială similară cu cea introdusă pentru cheltuielile din domeniul apărării.

„Securitatea economică este securitatea naţională”, a declarat Giorgetti în marja reuniunii Eurogrup (miniştrii de Finanţe din zona euro) de la Nicosia. El a argumentat că evoluţiile din Orientul Mijlociu sunt comparabile, în privinţa impactului lor economic, cu invadarea Ucrainei de către Rusia, în 2022.

Într-o scrisoare trimisă liderului CE, Ursula von der Leyen, Meloni a cerut introducerea în blocul comunitar a unei excepţii similare clauzei pentru cheltuielile din domeniul apărării, care permit statelor membre UE să facă împrumuturi pentru cheltuieli militare fără a risca proceduri disciplinare conform regulilor fiscale ale UE.

Italia „va continua să-şi aducă contribuţia la consolidarea apărării şi securităţii europene. Dar există acum o altă urgenţă concretă: aprovizionarea cu energie”, a scris Meloni în scrisoare.

Datoria publică a Italiei, la un nivel record în zona euro

Luna trecută, FMI a avertizat că anul acesta Italia va depăşi Grecia şi va înregistra cel mai ridicat nivel al ponderii în PIB a datoriei guvernamentale din zona euro - 138,4% - faţă de un nivel de 136,9% în cazul Greciei.

Giorgetti anunţase în aprilie că ponderea în PIB a datoriei publice ar urma să crească anul acesta la 138,6%, de la 137,1% în 2025, şi să rămână practic stabilă, la 138,5% în 2027.

Italia va prelungi reducerea accizelor la carburanţi, măsură care urma să expire pe 22 mai, în cadrul eforturilor de a limita creşterea preţurilor la energie din cauza războiului din Orientul Mijlociu, au declarat marţi mai mulţi membri de rang înalt din Guvernul condus de Giorgia Meloni.

„Cu siguranţă va trebui să prelungim reducerea accizelor”, a declarat vicepremierul şi ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Matteo Salvini, într-un interviu acordat postului de radio RTL 102.5.

La rândul său, ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, a declarat că Guvernul italian analizează încă modalităţile de finanţare a reducerii taxelor, „ceea ce nu este niciodată uşor fără derogări de la Pactul de Stabilitate al UE”.

Bruxelles-ul respinge solicitarea Romei

Comisia Europeană a respins luni solicitarea Italiei pentru reguli bugetare mai indulgente privind cheltuielile legate de energie, afirmând că statele membre ar trebui să abordeze impactul negativ al războiului din Iran utilizând resursele şi instrumentele existente.

Până acum, Italia a cheltuit aproximativ un miliard de euro pentru a reduce accizele la benzină şi motorină. Măsura a fost introdusă în martie şi prelungită, pentru prima dată, la sfârşitul lunii aprilie.

Puternic dependentă de energia importată, Italia este deosebit de vulnerabilă la întreruperile de aprovizionare legate de conflictul dintre SUA şi Israel cu Iranul.