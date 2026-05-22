Potrivit unei analize recente a plăților făcute cu cardul, vinerea pe care o așteptăm cu toții ca să intrăm în weekend generează cel mai mare volum de cumpărături. Iar românii au un ritm de consum predictibil, cu diferențe între zilele săptămânii.

Potrivit analiștilor, perioada de incertitudine financiară prin care trece România a schimbat și obiceiurile de consum. Românii nu mai cumpără compulsiv, la întâmplare și apare astfel un ritm foarte clar al cheltuielilor săptămânale.

Ionela Mitran, manager companie globală de tehnologie financiară: ”Practic, vedem cum consumul începe să aibă propriul calendar psihologic. Vinerea este ziua aprovizionării, cumpărături planificate. Sâmbăta apare componenta de experiență, răsfăț personal, mijlocul saptamanii aduce o schimbare, decizii importante".

VINERI – ZIUA MARILOR CUMPĂRĂTURI

Bon mediu:

Fashion – 157 lei

Benzinării – 125 lei

Supermarket – 107+ lei

Librării – 90 lei

SÂMBĂTĂ – ZIUA ALEGERILOR MULTIPLE

Bon mediu:

Fashion – 179 lei

Florării – 120 lei

Supermarket – 90 lei

SURSA: GLOBAL PAYMENTS

Listele de cumpărături, planurile în funcție de urgențele financiare din familie, dar și plățile programate încep să facă parte dintr-un comportamentul atent planificat.

Și promoțiile sunt atent monitorizate de către cei care vor să cheltuie mai puțin. Vinerea, înainte de weekend, este ziua marilor cumpărături, iar sâmbăta aduce cel mai mare trafic în retail și servicii.

”Dacă-s tentată să merg la magazin, stau în mașină până îmi trece”

Femeie: ”Săptămânal am un plan destul de stabil așa, ne organizăm să gătim acasă, să cheltuim în anumite zile, uneori căutăm oferte".

Femeie: ”Pentru a mă rezuma la lucrurile strict necesare îmi fac o listă și tot bifez în magazin".

Unii își calculează cât mai bine și timpul petrecut în magazine.

Femeie: "Dacă-s tentată să merg la magazin, stau în mașină până-mi trece. Stau vreo 5 minute și-mi trece".

MIJLOCUL SĂPTĂMÂNII – CUMPĂRĂTURI PLANIFICATE

Bon mediu:

Dentist – 680 lei

Optică – 680 lei

Servicii medicale – 800 lei

Bijuterii, ceasuri – 560 lei

Pet-shop – 112 lei

Potrivit studiului, marțea și miercurea aduc unele dintre cele mai valoroase achiziții din săptămână. Specialiștii susțin că platformele online pot fi folosite și în avantajul nostru, astfel că înainte de o achiziție putem compara mai multe oferte.

Ionela Paven Gavrilă, economistă: ”Să profităm de zona de digitalizare care ne permite să găsim oferta cea mai bună ofertă raportată cost-beneficiu, pe zona de optimizarea va trebuie să pornim întotdeauna de la acoperirea cheltuielilor de bază cele legate de casă, cumpărăturile zilnice”.

Analiza Global Payments se bazează pe date anonimizate privind plățile cu cardul efectuate în România în perioada ianuarie–aprilie 2026.