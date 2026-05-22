Fetele cu vârste între 8 și 18 ani au creat sisteme de alertă pentru copiii dispăruți, dispozitive care verifică dacă apa este potabilă și aplicații de educație sexuală.

Acesta este sunetul pe care părinții îl pot primi atunci când copiii lor se simt în pericol. La doar 9 ani, Nadia știe deja ce vrea să facă în viață: să devină actriță. Dar este pasionată și de tehnologie. A creat, ajutată de un mentor, o aplicație care îi ajută pe părinți să-și localizeze copiii, iar cei mici pot trimite o alertă direct din aplicație în caz de urgență.

Nadia: ”Era un băiețel de 5 ani din Sibiu și s-a pierdut în pădure. Când am aflat de chestia asta m-am gândit că m-aș fi speriat foarte rău în locul lui. ”șa părinții ar fi știut unde este și s-ar fi dus să-l caute”.

Cinci adolescente de 15 și 16 ani din Bacău au venit cu o aplicație și un dispozitiv care testează apa, dacă este bună de băut.

”Am introdus dispozitivul în apă cu toți senzorii și imediat ce am apăsat pe acest buton s-au transmis datele către aplicație. Spune că nu este potabilă această apă”.

Erica Mateieș și Diana Maria Varga, eleve: ”Practic noi bem apă zilnic dar nu se știe dacă este sigură sau nu, de multe ori se ascund diverse impurități în apă. Ne dorim ca aplicația să fie în telefoanele tuturor și să facem dispozitivul mai mic și mai ușor de utilizat”.

Aplicație de educație sexuală pentru adolescenți și mame minore

”Avem și un buton de SOS, de exemplu, dacă sunt animale moarte sau canistre de ulei, acesta poate să facă o poză și să trimită către autorități”.

Iar Ștefania și Medeea au creat o aplicație de educație sexuală pentru adolescenți și mame minore. Ideea lor a venit după ce au văzut că, în urmă cu câțiva ani, România se afla pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de mame minore.

Medeea Ștefania Medvedev și Ruxandra Manolache: ”Am încercat să facem lecțiile cât mai interactive pentru ambele părți, adolescenții să devină cât mai educați în acest domeniu pentru că nu există educație absolut deloc în partea asta. Dificultățile pe care le-am întâmpinat au fost mai multe pe partea tehnică”.

Aceste aplicații au fost prezentate la Technovation Girls Regional Pitch, competiție la care au participat 13 echipe, toate cu idei inovatoare. Un juriu a decis care dintre ele merg mai departe în etapa următoare. Finalistele din România vor ajunge să concureze cu echipe din 120 de țări.