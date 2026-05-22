Am surprins prima scenă filmată de actorul Eric Roberts pentru un lungmetraj românesc. Joacă rolul unui român plecat în America pe vremea comunismului care se întoarce în țară după foarte mulți ani. A acceptat acest rol...

Eric Roberts: ”Pentru că este în România. Iubesc țara voastră. Iubesc oamenii voștri. Poate că sunt cei mai dulci oameni pe care i-am întâlnit vreodată ca întreg popor.

Dar… să nu le spuneți italienilor, bine?

Eric Roberts: Nu le voi spune. Rămâne secretul nostru”.

Producția va arăta, în special, cu ce provocări se confruntă generația Z. Actorii români sunt încântați că pot să lucreze cu starul de la Hollywood.

Vlad Ionescu, producătorul lungmetrajului: ”Eric Roberts a făcut o vizită academiei noastre în urmă cu aproape un an și atunci s-a născut prima idee de colaborare”.

Maria Câmpeanu, actriță: ”Mă bucur enorm că va juca cu noi în film și că este oportunitatea atât de mare să îl întrebăm lucruri, să avem sfaturi de la el”.

Daniel Nuțu, actor: ”Are o filmografie cât noi toți aici am văzut filme așa că e foarte important și e o sursă de inspirație și pentru mine, dar și pentru copii”.

Eric Roberts a fost nominalizat la Oscar pentru rolul secundar din „Runaway Train” și de trei ori la Globurile de Aur, pentru „King of the Gypsies”, „Star 80” și „Runaway Train”. Actorul are peste 700 de apariții în filme și seriale.

Eric Roberts: ”Actoria și rolurile pe care le joc îmi dau speranță, apoi le joc pentru a le oferi și altora speranță prin interpretările mele. Chiar și personajele negative îi ajută pe oameni să înțeleagă comportamentul uman. Am jucat mulți răufăcători și astfel oamenii văd cum sunt anumite persoane și dacă seamănă sau nu cu ele. Practic, le arăt oamenilor viața”.

Aceasta este a doua vizită a actorului în România.