Cine este Kamala Harris. De la prima femeie de culoare aleasă procuror general al Californiei la vicepreședinte SUA

Harris a acceptat și imediat a început să trimită emailuri de campanie alegătorilor. Nominalizarea ei trebuie însă stabilită în cadrul convenției democrate, de lună viitoare.

La scurt timp după ce a dezvăluit că nu va mai candida la funcția de președinte, Joe Biden a făcut un alt anunț important, tot pe Twitter.

„Vreau să transmit tot sprijinul și susținerea mea pentru Kamala în funcția de candidat al partidului la alergerile de anul acesta. Democrați, e timpul să ne unim și să-l înfrângem pe Trump. La treabă!”



Imediat a venit răspunsul vicepreședintei Kamala Harris.

„Sunt onorată să am susținerea președintelui și intenția mea e să demonstreză că merit și să câștig nominalizarea”.



În acest timp, la televiziunile americane, dar și pe rețelele sociale, unii lideri democrați își afirmau susținerea pentru Kamala Harris.



Josh Boak, jurnalist The Associated Press: „Istoricul ei este unic, mai ales pentru că Harris reprezintă două coaliții cheie de care democrații au nevoie în alegerile din noiembrie. Nu numai că este femeie, dar este o femeie de culoare, cu strămoși atât din zona Asiei de Sud, cât și a populației de culoare.”

În vârstă de 59 de ani, Kamala Devi Harris este licențiată în drept, iar în 2010 a devenit prima femeie de culoare aleasă procuror general al statului California. Apoi a fost senator de California. În 2019, s-a lansat în cursa pentru alegerile primare, dar a pierdut în fața lui Joe Biden.

Ca vicepreședintă s-a remarcat în campaniile pentru protejarea dreptului la avort și a drepturilor de reproducere, însă a atras și numeroase critici, iar rata de susținere în rândul americanilor a fost tot timpul modestă.

James Himes, reprezentant democrat: „Funcția de vicepreședinte nu-ți permite să strălucești. Când ești vicepreședinte, fiecare cuvânt pe care îl rostești trebuie să fie în concordanță cu ideile președintelui, altfel nu-ți faci treaba. Eu sunt convins că, după ce Harris se va putea exprima liber, popularitatea ei va crește.”

Unii democrați înaintează deja idei de campanie.

Douglas Brinkley, istoric: „Va genera entuziasm ideea de procuror (Harris) versus infractor (Trump), căci acesta va fi mesajul de campanie al echipei Biden- Harris.”

Soții Clinton și-au exprimat sprijinul pentru Kamala Harris într-un mesaj postat pe Twitter. Însă comentatorii americani au remarcat că alți lideri democrați proeminenți, precum fostul președinte american Barack Obama, și veterana Nancy Pelosi, nu se grăbesc cu nominalizarea unui alt candidat.



Lloyd Doggett, reprezentant democrat: „Trebuie să avem un proces corect, transparent și democrat. Nu vreau să o ofensez pe vicepreședintă, însă nu trebuie să alegem un nou candidat în minutele sau orele de după ce Joe Biden și-a anunțat decizia. Trebuie să implicăm toată țara, trebuie să auzim ce au de spus alegătorii din toată țara. Nu trebuie să fie o chestiune decisă la Washington.”



Cristian Pîrvulescu, analist politic: „Acum urmează ca în luna august convenția partidului democrat să formalizeze desemnarea unui alt candidat. Va fi Kamala Harris? Joe Biden o sprijină, dar nu știm dacă va fi KH pentru că va fi o decizie pe care o vor lua în convenţie. în orice caz mai sunt 3 luni până la alegeri, este foarte puţin timp, va fi foarte complicat.”

Apropiații lui Trump au dat de înțeles că fostului președinte îi va fi mai ușor să o învingă pe Kamala Harris decât pe Joe Biden. Chiar și așa, campania republicană nu pierde timpul.

AMBIANŢA TITRATĂ NOU

„Kamala știa ce se întâmplă și a trecut sub tăcere declinul cognitiv evident al lui Biden.”

Convenția democrată începe, la Chicago, pe 19 august. Pentru a obține nominalizarea partidului, Kamala Harris trebuie să câștige sprijinul a peste jumătate din cei aproape 4 mii de delegați.

