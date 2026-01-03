Pariuri pe politica globală în 2026 referitoare la Orbán, Netanyahu, crize financiare și alegeri americane - POLITICO

Acestea includ supravieţuirea politică a lui Viktor Orbán în Ungaria şi a lui Benjamin Netanyahu în Israel, riscurile unui colaps financiar și posibilii câştigători ai alegerilor de la jumătatea mandatului prezidenţial din Statele Unite.

Politica în această eră haotică este şi mai imprevizibilă decât sportul. Şi cu atât mai mult cu cât la Casa Albă se află un Donald Trump mereu imprevizibil, avertizează publicaţia de la Bruxelles înainte de a prezenta cele şase scenarii şi cotele acordate.

Trump pune capăt războiului din Ucraina

În ciuda tuturor discuţiilor despre sancţiunile occidentale care ar distruge economia rusă şi ar aduce Kremlinul la ordine, Vladimir Putin pare imperturbabil. Indiferent de carnagiul de pe front sau de ruşii care stau la coadă pentru benzină din cauza atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol, el a rămas ferm pe poziţia sa de a-şi impune cererile maximaliste.

Între timp, există limite politice interne cu privire la ceea ce Volodimir Zelenski din Ucraina poate accepta fără a provoca o reacţie negativă din partea opiniei publice.

Cu toate acestea, Trump pare adesea mai înclinat să creadă că un acord ar fi posibil. După summitul din Alaska cu Putin, Trump a fost auzit la un microfon rămas deschis explicându-i lui Emmanuel Macron, preşedintele Franţei, că el crede că Putin vrea cu adevărat să facă un acord de dragul lui. „Cred că vrea să încheie un acord cu mine. Înţelegi asta? Oricât de nebunesc ar părea”, a adăugat Trump.

Desigur, încăpăţânarea liderului rus l-a frustrat pe Trump şi l-a făcut să se întrebe ocazional dacă nu cumva este manipulat – ceea ce, potrivit unor surse, Melania Trump crede că face Putin.

Liderul rus este priceput în a-l amăgi pe Trump - şi sincronizarea lui este impecabilă atunci când ia legătura cu omologul său american. Luaţi, de exemplu, convorbirea telefonică de două ore de luna trecută, în care a lăsat să se întrevadă posibilitatea unui summit, chiar în momentul în care Trump a sugerat că ar putea furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, notează POLITICO.

Se poate spune că prelungirea războiului este utilă pentru Putin. Are avantajul de a tensiona şi mai mult ţările europene aflate în dificultate financiară şi riscă să fractureze alianţa transatlantică. Un Occident distras îl ajută şi pe aliatul lui Putin, Xi Jinping, în calculele sale privind oportunitatea şi momentul unei acţiuni împotriva Taiwanului.

Iar regimul lui Putin ar putea fi periclitat dacă acesta ar pune capăt conflictului brusc. O trecere rapidă de la o economie de război ar putea declanşa unele lupte sociopolitice periculoase, potrivit Ellei Paneyakh, sociolog la think tank-ul New Eurasian Strategies Centre. Ea spune că acest lucru ar declanşa „o concurenţă crudă şi vicioasă pentru resursele în scădere”.

Având în vedere lipsa acută de oameni în Ucraina – unităţile ucrainene pot desfăşura doar o duzină de soldaţi pe kilometru de front – există întotdeauna posibilitatea unei străpungeri a liniei frontului. Pe scurt, Putin ar putea foarte bine să calculeze că poate obţine mai mult dacă persistă: mai mult teritoriu, garanţii de securitate occidentale atât de diluate, încât sunt inutile şi o limitare a dimensiunii armatei ucrainene de după război. Acest lucru ar pregăti terenul pentru o reluare ulterioară a ostilităţilor revanşiste ruseşti.

Contraargumentul? Economia rusă se confruntă cu rate ale dobânzii ridicate, deficit de forţă de muncă şi costuri crescute ale împrumuturilor guvernamentale. Există îngrijorări cu privire la datoriile neperformante pe care le suportă băncile ruseşti. Statu-quo-ul s-ar putea să nu dureze pentru totdeauna.

La fel, însă, Ucraina ar putea fi în dificultate în această iarnă, având în vedere atacurile neîncetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a ţării şi incapacitatea europenilor de a finanţa suficient Kievul.

În concluzie, cota unui pariu că Trump ar pune capăt războiului din Ucraina este de 4 la 1, estimează POLITICO.

2026 este anul în care piaţa obligaţiunilor spune „ajunge”

James Carville, guru al campaniei lui Bill Clinton, a sugerat odată că ar fi amuzant să te reîncarnezi în piaţa obligaţiunilor. „Poţi să intimidezi pe toată lumea”, a spus el.

Chiar şi Trump pare să aprecieze că este depăşit de adevăraţii stăpâni ai universului – gardienii obligaţiunilor, şefii fondurilor speculative şi de pensii şi marii finanţişti. În primăvară, a trebuit să-şi suspende politica sa emblematică de „tarife reciproce” când piaţa obligaţiunilor a reacţionat negativ.

Puterea colectivă impresionantă a giganţilor investiţionali şi a traderilor globali a fost demonstrată acum trei ani, când au reacţionat negativ la mini-bugetul de reducere a impozitelor prost planificat al britanicei Liz Truss. Mandatul său de prim-ministru a fost cel mai scurt din istoria britanică; cele 49 de zile ale lui Truss în funcţie au depăşit recordul anterior al lui George Canning, care a servit 119 zile în 1827 – dar acesta a avut scuza că a murit în timpul mandatului.

Câtor alţi şefi de guverne occidentale le-ar putea fi arătată uşa anul viitor de piaţa obligaţiunilor, deoarece nu reuşesc să reducă deficitele bugetare în creştere?

Starea precară a finanţelor publice – de la Japonia la Marea Britanie şi Statele Unite – a menţinut costurile împrumuturilor pe termen lung la niveluri apropiate de maximele multianuale în acest an. Provocările fiscale legate de nivelurile ridicate ale împrumuturilor guvernamentale, creşterea lentă şi productivitatea scăzută nu fac decât să se accentueze. Şi va fi o luptă dificilă pentru a menţine pieţele obligaţiunilor liniştite.

Cererea de obligaţiuni de stat la nivel mondial s-a răcit, investitorii instituţionali fiind descurajaţi de perspectivele unor guverne importante, inclusiv Statele Unite, de a-şi menţine finanţele. „Reformele economice necesare pentru a acoperi cu adevărat datoria în creştere lipsesc, iar piaţa de capital vede acest lucru”, a declarat în septembrie Christian Sewing, CEO al Deutsche Bank.

Cu datoria publică într-o creştere explozivă, Franţa a fost semnalul de alarmă, cu o succesiune de prim-miniştri numiţi de Emmanuel Macron incapabili să obţină sprijinul parlamentar – sau public – pentru o reducere serioasă a datoriei. Marea Britanie urmează îndeaproape. Criza financiară şi criza politică merg mână în mână, întărindu-se şi alimentându-se reciproc. Din motive electorale, guvernele sunt la fel de reticente în a majora impozitele sau a reduce cheltuielile, dar ceva trebuie să se schimbe.

Cota acestui partiu este de 5 la 1.

Netanyahu supravieţuieşte din nou

Nu degeaba i se spune „Magicianul”. Când totul părea pierdut în lunga carieră politică a lui Benjamin Netanyahu, acesta a revenit în mod incredibil. „Un luptător obsesiv şi neobosit, eşecul nu este o opţiune legitimă pentru el”, a remarcat unul dintre biografii săi, Ben Caspit.

Liderul israelian a fost poreclit pentru prima dată „Bibi Magicianul” în anii 1990, după ce l-a învins pe Shimon Peres în alegerile organizate la câteva luni după asasinarea prim-ministrului de atunci, Yitzhak Rabin. Mai târziu, puţini credeau că va reuşi să câştige în 2015, având în vedere discuţiile despre anchete penale şi acuzaţiile de abuz de încredere şi mită. Cu toate acestea, Bibi a scos din mânecă încă un as şi şi-a asigurat realegerea curtând extrema dreaptă israeliană şi naţionaliştii religioşi – o tactică pe care a repetat-o în 2019 pentru a-şi recâştiga poziţia.

Cronicarii politici s-au grăbit să-l declare terminat în urmă cu doi ani, după ce Hamas a devastat kibbutz-urile din sudul Israelului. Guvernul său a fost învinuit pe scară largă pentru eşecul catastrofal de a preveni atacul din 7 octombrie, considerat cea mai gravă breşă de securitate de la războiul de Yom Kippur din 1973, care a pus capăt carierei legendarei Golda Meir.

Alegerile parlamentare trebuie să aibă loc până în octombrie anul viitor. Se pariază că votul va avea loc mai devreme, probabil opţiunea preferată de Netanyahu. Şi, în ciuda evenimentelor din 7 octombrie şi a problemelor legale ale lui Netanyahu, acesta şi-a îmbunătăţit încet poziţia politică. Ratingurile de sondaj ale partidului său Likud, aflate la un nivel foarte scăzut, au început să crească după campania militară împotriva Hezbollah în Liban şi au continuat să crească odată cu umilirea Iranului.

Trump i-a făcut probabil un mare serviciu lui Bibi (Netanyahu - n.r.), împingându-l să accepte planul de pace pentru Gaza şi să fie de acord cu un armistiţiu. Netanyahu a putut să-l folosească pe Trump ca pretext pentru a opri campania militară din Gaza, ceea ce i-a permis să treacă peste voinţa naţionaliştilor religioşi şi a partenerilor de extremă dreapta din coaliţia sa turbulentă, care doreau continuarea războiului.

Oponenţii politici ai lui Netanyahu se consolează cu faptul că Likud pare să nu mai aibă cele 35 de locuri pe care le-a obţinut la ultimele alegeri. Sondajele de opinie arată că coaliţia sa de dreapta ar avea dificultăţi în a obţine 61 de locuri în Knesset, care are 120 de locuri. Dar la fel ar fi şi blocul de opoziţie. Iar un sondaj realizat luna trecută pentru Zman Yisrael, un site media în limba ebraică, a sugerat că Bibi se bucura de un sprijin crescut în urma acordului de încetare a focului şi eliberării ostaticilor. Likud pare să fie pe cale să devină din nou cel mai mare partid din Knesset.

Cea mai bună speranţă pentru adversarii lui Netanyahu este să se unească şi să ofere israelienilor o alegere simplă. Aceasta este strategia pe care o urmăreşte fostul prim-ministru Naftali Bennett; el îl curtează pe Gadi Eisenkot, fost şef al Forţelor de Apărare Israeliene, în încercarea de a transforma alegerile într-o luptă directă între el şi Bibi. Are Netanyahu un alt as în mânecă? se întreabă Politico estimând o cotă de 3 la 1.

„Viktator” Orban câştigă din nou alegerile din Ungaria

Cine ar paria împotriva lui Viktor Orbán că va conduce partidul său conservator naţionalist, Fidesz, către o altă victorie parlamentară?

„Viktator” – un joc de cuvinte care combină prenumele său şi cuvântul maghiar pentru dictator – a câştigat ultimele trei alegeri. Fiind o oaie neagră a centriştilor şi stângii din Europa, aceştia vor vrea cu siguranţă să-l vadă eşuând de data aceasta, când maghiarii se vor prezenta la urne în aprilie, dornici să scape de obstrucţionismul său faţă de UE.

Frank Furedi, care conduce filiala din Bruxelles a colegiului Mathias Corvinus, susţinut de guvernul maghiar, prezice că Ungaria va fi scena unei lupte ideologice masive, care va polariza şi mai mult o ţară deja profund divizată.

Trump, influencerii MAGA şi aliaţii lui Orbán din grupul Patrioţi pentru Europa vor fi la fel de hotărâţi să-l vadă rămânând în funcţia de prim-ministru. Ei se simt deja încurajaţi, spune Furedi, de rezultatul alegerilor parlamentare din octombrie din Republica Cehă, în care partidul populist de dreapta ANO al lui Andrej Babiš a obţinut o victorie importantă. Victoria la alegerile prezidenţiale a unui conservator naţionalist în Polonia în acest an este, de asemenea, o sursă de încredere. Dar chiar şi loialiştii lui Orbán nu se îndoiesc că acestea vor fi cele mai dificile alegeri cu care s-a confruntat în ultimii 15 ani, funcţia de preşedinte fiind un dezavantaj.

Campania electorală este deja în plină desfăşurare. Péter Magyar, europarlamentar şi fost membru al Fidesz, este principalul rival al lui Orbán şi speră să profite de nemulţumirea generală a populaţiei faţă de inflaţia record, problemele economice şi o serie de scandaluri politice. El speră că oboseala faţă de Orbán îşi va face simţită prezenţa. Partidul său pro-occidental şi de centru-dreapta, Tisza, este la egalitate cu Fidesz în multe sondaje, deşi unii sociologi independenţi consideră că Magyar este în frunte.

Dar unul din patru maghiari rămâne indecis. „Puţină viclenie şi multă campanie” ar putea schimba sondajele, potrivit analistului politic Péter Krekó de la think tank-ul Political Capital din Budapesta.

Orbán îl prezintă pe Magyar ca pe o marionetă a UE şi chiar ca pe un agent ucrainean de influenţă care vrea să împingă Ungaria în război. El speră că discursurile sale populiste împotriva UE, ajutate de mass-media controlată de prietenii săi, vor muta accentul alegerilor către războaiele culturale. S-ar putea să funcţioneze, din nou, conchide POLITICO.

Cota este de 2/1.

Izbucneşte o criză bancară insiduoasă

Să ne facem griji pentru piaţa creditelor private nereglementate şi aşa-numitele bănci ascunse. Guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, de obicei sobru, a tras deja semnalul de alarmă, notează POLITICO.

În octombrie, el a avertizat asupra paralelelor cu criza financiară din 2008, care a fost declanşată de o bulă imobiliară americană alimentată de credite uşor acordate şi de emiterea de ipoteci subprime riscante, cu gruparea lor ulterioară în produse financiare opace ce au răspândit riscul în întregul sistem financiar global. Riscul s-a transformat în contagiune.

Va fi sistemul financiar global din nou pus în genunchi? Pieţele private de credit au devenit o sursă majoră de finanţare pentru întreprinderi. Acest lucru se datorează în parte faptului că băncile tradiţionale nu şi-au recăpătat apetitul pentru împrumuturi mai riscante după criza din 2008 şi, de asemenea, au fost restricţionate din cauza unei supravegheri prin reglementare mai stricte.

Fondurile speculative şi firmele de capital privat care alcătuiesc sectorul bancar paralel reprezintă acum puţin sub jumătate din activele financiare mondiale, în valoare de aproximativ 250 de trilioane de dolari, potrivit Consiliului pentru Stabilitate Financiară din SUA.

Vestea bună este că, spre deosebire de băncile tradiţionale şi de investiţii, acestea nu utilizează depozitele în numerar ale consumatorilor pentru a investi în active pe termen lung, nelichide; ele strâng şi împrumută fonduri de la investitori, care, în mare parte, sunt de acord ca investiţiile lor să fie blocate pentru perioade lungi de timp. Acest lucru reduce riscurile pe termen scurt pentru băncile paralele – astfel încât, în teorie, nu ar trebui să existe retrageri masive de fonduri, cum s-a întâmplat, de exemplu, în cazul Lehman Brothers în 2008.

Dar asta este în teorie. Dacă piaţa creditelor private este agitată, este inevitabil să existe un impact asupra altor părţi ale sistemului financiar global. Iar guvernele cu probleme financiare nu vor fi în măsură să organizeze un plan de salvare ca în 2008, mai ales într-o perioadă de revoltă populistă şi mai puternică. În plus, băncile paralele au mizat puternic pe IA, iar boom-ul IA ar putea fi o bulă gata să se spargă. S-ar putea să fie momentul să ne adăpostim.

Scenariul are o cotă de 3/1.

Democraţi vs. republicani

Va fi o sarcină dificilă pentru republicani să păstreze controlul asupra Camerei Reprezentanţilor.

Partidul preşedintelui în funcţie pierde invariabil controlul asupra Camerei în alegerile de la jumătatea mandatului – doar de două ori din 1938 nu s-a întâmplat acest lucru. „Ambele excepţii au reflectat circumstanţe neobişnuite”, potrivit lui William A. Galston de la Brookings Institution, un think tank centrist. În 2002, republicanii preşedintelui George W. Bush au profitat de valul de solidaritate naţională care a urmat atacurilor din 11 septembrie, iar în 1998, democraţii lui Bill Clinton au beneficiat de eforturile nepopulare ale republicanilor de a-l destitui.

O sarcină complicată pentru democraţi în anul următor este planul controversat de reconfigurare a circumscripţiilor electorale promovat de Trump în Texas şi în alte state, care ar trebui să le aducă republicanilor locuri suplimentare, deşi o parte din acestea vor fi compensate de redistribuirea circumscripţiilor electorale de către democraţi în California. Cu toate acestea, având în vedere că republicanii se bucură doar de o majoritate fragilă în Camera Reprezentanţilor, democraţii sunt favoriţi în cursa pentru recâştigarea controlului, mai ales dacă ratingul net de aprobare al lui Trump rămâne negativ. Un semn încurajator pentru partid este faptul că democraţii au obţinut victorii importante în alegerile pentru guvernatori din New Jersey şi Virginia în noiembrie.

Senatul este o altă problemă. Partidul Republican are în prezent o majoritate de şase locuri şi joacă pe un teren mult mai sigur. Deşi vor apăra 22 de locuri anul viitor, comparativ cu cele 13 ale democraţilor, majoritatea candidaţilor lor sunt consideraţi siguri. Doar un senator republican candidează într-un stat care a votat pentru Kamala Harris la alegerile prezidenţiale de anul trecut. Doi candidaţi democraţi vor candida în state câştigate de Trump anul trecut.

Per ansamblu, republicanii din Senat par să fie într-o poziţie mult mai puternică decât omologii lor din Camera Reprezentanţilor. Pentru ca democraţii să câştige Senatul, ar fi nevoie de un val uriaş de fervoare anti-Trump care să cuprindă chiar şi unele dintre cele mai conservatoare state din ţară. Este puţin probabil, dar s-au întâmplat lucruri şi mai ciudate.

Astfel, scenariul democraţii cuceresc Camera Reprezentanţilor are cotă de 2/1, iar dacă republicanii păstrează Senatul cota este tot de 2/1.

