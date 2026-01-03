O mamă a trebuit elibereze locul de veci al fiului ei care a murit în accident pentru că fusese vândut altei familii

Stiri externe
03-01-2026 | 09:16
Cimitir
Getty Images

Un caz șocant a zguduit comunitatea din Portland: mormântul unui tânăr a fost dezgropat după ce o casă funerară a vândut din greșeală aceeași parcelă la două familii. Incidentul a lăsat familia îndurerată și a stârnit indignare publică.

autor
Claudia Alionescu

Mai mulți membrii ai familiei și prieteni s-au adunat la mormântul tânărului care a decedat la vârsta de 20 de ani, privind cum angajații de la Skyline Memorial Gardens îl dezgropau, în timp ce mama lui, Paula Tin Nyo, îi implora să se oprească, relatează koin.com.

„Paula și copiii ei vor trebui să treacă, din păcate, din nou prin acest proces dureros”, a spus soțul ei, David Williams.

Băiatul a murit în 2016, după ce a fost lovit de o mașină în Florida.

Cinci ani mai târziu, mama sa a cumpărat un cavou de la Skyline Memorial Gardens într-o zondă din Portland pentru a păstra dinții de lapte ai fiului ei, părul, dar și o cantitate mică de cenușă și alte suveniruri.

Însă, conform documentelor instanței, parcela fusese deja vândută în 2019 lui Martin și Jane Reser pentru fiul lor.

Reprezentanții de la Skyline Memorial Gardens au recunoscut greșeala, dar au spus că sunt obligați să respecte prima achiziție.

În instanță, judecătorul a dat dreptate firmei și a returnat parcela familiei Reser.

Documentele arată că Tin Nyo a încălcat contractul când a adăugat cenușa fiului său în cavou, lucru care nu era permis.

„Lipsa de umanitate, cruzimea și sentimentul de îndreptățire al cuiva care își dorea acea bucată de pământ, în timp ce fiul cuiva era deja îngropat, sunt de neimaginat. Ea pur și simplu nu știa cum să gestioneze situația”, a spus Williams.

Documentele instanței arată că familia Reser nu dorea să participe la proces și a fost obligată să se alăture litigiului inițiat de Skyline împotriva voinței lor.

KOIN 6 News a încercat să contacteze familia Reser, însă fără răspuns.

Cei de la Skyline Memorial Park au emis o declarație: „Din respect pentru intimitatea celor pe care avem onoarea să îi servim, nu vom comenta asupra acestui subiect.”

Sursa: koin.com, koin.com

Etichete: accident, tanar, mormânt, loc de veci, greseala,

Dată publicare: 03-01-2026 09:16

