Israelul anunţă că a primit rămăşiţele a încă patru ostatici decedaţi

15-10-2025 | 07:49
ostatici

Rămășițele a încă patru ostatici, predate de Hamas, au ajuns marți seară la Institutul de Medicină Legală din Tel Aviv.

Polițiștii au prezentat onorul, iar populația a urmărit cu emoție vehiculele care treceau prin oraș.

Rămășițele au fost predate autorităților militare israeliene de reprezentanții Crucii Roșii, în interiorul Fâșiei Gaza.

Momentul vine la o zi după ce Israelul a primit corpurile altor patru ostatici. Armistițiul din Fâșia Gaza riscă să fie compromis dacă Hamas nu își onorează angajamentele din acordul de pace.

Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

