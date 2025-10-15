Israelul anunţă că a primit rămăşiţele a încă patru ostatici decedaţi
Rămășițele a încă patru ostatici, predate de Hamas, au ajuns marți seară la Institutul de Medicină Legală din Tel Aviv.
Polițiștii au prezentat onorul, iar populația a urmărit cu emoție vehiculele care treceau prin oraș.
Rămășițele au fost predate autorităților militare israeliene de reprezentanții Crucii Roșii, în interiorul Fâșiei Gaza.
Momentul vine la o zi după ce Israelul a primit corpurile altor patru ostatici. Armistițiul din Fâșia Gaza riscă să fie compromis dacă Hamas nu își onorează angajamentele din acordul de pace.