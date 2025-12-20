Israelul a ucis peste 400 de palestinieni în Fâşia Gaza de la intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului

Cel puţin 401 persoane au fost ucise în Fâşia Gaza de la intrarea în vigoare a încetării focului din 10 octombrie, potrivit Ministerului Sănătăţii controlat de Hamas.

Ministerul a precizat că spitalele din Fâşia Gaza au primit cadavrele a 13 persoane decedate vineri, dintre care şase au fost ucise, iar şapte cadavre au fost recuperate dintre dărâmături.

În plus, a adăugat Ministerul Sănătăţii, numărul total al răniţilor de la intrarea în vigoare a armistiţiului dintre Israel şi Hamas se ridică la 1.108.

Israelul continuă să controleze 54% din Fâşia Gaza

Israelul continuă să controleze 54% din Fâşia Gaza, după ce trupele sale s-au retras la aşa-numita "linie galbenă", de unde continuă să tragă aproape zilnic asupra palestinienilor despre care armata susţine că se apropie prea mult.

O mare parte a populaţiei din Fâşia Gaza nu cunoaşte delimitările şi se apropie de această nouă frontieră imaginară încercând să se întoarcă acasă sau în căutarea hranei.

În plus, echipele de salvare ale Apărării Civile au recuperat 641 de cadavre - conform celui mai recent bilanţ - dintre tonele de moloz din enclava palestiniană devastată, în care peste 80% din clădirile sale au fost complet distruse sau avariate.

Autorităţile palestiniene insistă că există încă mii de corpuri prinse sub ruine şi că activităţile de salvare sunt limitate din cauza lipsei de resurse, precum utilaje grele şi combustibil.

În total, de când Israel a început ofensiva în Fâşia Gaza ca represalii pentru atacurile Hamas din octombrie 2023, un total de 70.925 de palestinieni au murit în atacuri israeliene şi 171.185 au fost răniţi, mulţi cu amputări şi răni permanente.

