Israel lovește infrastructuri Hezbollah în sudul Libanului, în pofida acordului de încetare a focului

Forţele armate israeliene au precizat că "au lovit infrastructuri aparţinând organizaţiei teroriste Hezbollah în mai multe zone din sudul Libanului", inclusiv un amplasament de lansare folosit pentru atacuri împotriva Israelului, într-un comunicat publicat pe mai multe reţele sociale.

Ele spun că au vizat de asemenea un complex de antrenament al forţei al-Radwan, o unitate de elită, poligoane de tragere, zone de instruire pentru diverse tipuri de arme şi structuri militare aparţinând Hezbollah.

În ciuda unui acord de încetare a focului încheiat în noiembrie 2024 cu gruparea şiită pro-iraniană, Israelul continuă să desfăşoare atacuri regulate împotriva bastioanelor acesteia din Liban şi să ocupe cinci puncte de frontieră în sudul Libanului.

Israelul ameninţase la începutul lui noiembrie că îşi va intensifica atacurile în Liban, acuzând mişcarea că "se reînarmează".

Hezbollah a fost puternic slăbit de război, în special prin asasinarea liderului său istoric, Hassan Nasrallah, într-o lovitură israeliană la Beirut, în septembrie 2024.

De atunci, Statele Unite au intensificat presiunile asupra autorităţilor libaneze pentru a dezarma gruparea, un plan la care Hezbollah şi aliaţii săi se opun, invocând în special continuarea prezenţei israeliene pe teritoriul libanez.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













