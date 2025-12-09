Israel lovește infrastructuri Hezbollah în sudul Libanului, în pofida acordului de încetare a focului

Stiri externe
09-12-2025 | 08:49
Beirut
Getty

Armata israeliană a anunţat marţi dimineaţă că a lovit infrastructuri ale mişcării islamiste Hezbollah, pro-iraniene, în sudul Libanului, transmite France Presse.

 

autor
Vlad Dobrea

Forţele armate israeliene au precizat că "au lovit infrastructuri aparţinând organizaţiei teroriste Hezbollah în mai multe zone din sudul Libanului", inclusiv un amplasament de lansare folosit pentru atacuri împotriva Israelului, într-un comunicat publicat pe mai multe reţele sociale.

Ele spun că au vizat de asemenea un complex de antrenament al forţei al-Radwan, o unitate de elită, poligoane de tragere, zone de instruire pentru diverse tipuri de arme şi structuri militare aparţinând Hezbollah.

În ciuda unui acord de încetare a focului încheiat în noiembrie 2024 cu gruparea şiită pro-iraniană, Israelul continuă să desfăşoare atacuri regulate împotriva bastioanelor acesteia din Liban şi să ocupe cinci puncte de frontieră în sudul Libanului.

Israelul ameninţase la începutul lui noiembrie că îşi va intensifica atacurile în Liban, acuzând mişcarea că "se reînarmează".

Citește și
Pete Hegseth
Şeful Pentagonului a declarat într-un interviu în 2016 că armata SUA ar trebui să refuze ordinele „ilegale” ale lui Trump

Hezbollah a fost puternic slăbit de război, în special prin asasinarea liderului său istoric, Hassan Nasrallah, într-o lovitură israeliană la Beirut, în septembrie 2024.

De atunci, Statele Unite au intensificat presiunile asupra autorităţilor libaneze pentru a dezarma gruparea, un plan la care Hezbollah şi aliaţii săi se opun, invocând în special continuarea prezenţei israeliene pe teritoriul libanez.

Sursa: Pro TV

Etichete: israel, acord, hezbollah, incetare a focului,

Dată publicare: 09-12-2025 08:49

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Citește și...
Şeful Pentagonului a declarat într-un interviu în 2016 că armata SUA ar trebui să refuze ordinele „ilegale” ale lui Trump
Stiri externe
Şeful Pentagonului a declarat într-un interviu în 2016 că armata SUA ar trebui să refuze ordinele „ilegale” ale lui Trump

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a afirmat în 2016 că militarii americani ar trebui să refuze ordinele „ilegale” ale unui potenţial președinte Trump, aceeași poziție pe care a criticat-o recent.

POLITICO: Japonia respinge planul UE privind activele rusești, în timp ce SUA reduc sprijinul pentru Ucraina
Stiri externe
POLITICO: Japonia respinge planul UE privind activele rusești, în timp ce SUA reduc sprijinul pentru Ucraina

Japonia a respins propunerea UE de a se alătura planului său de a utiliza activele îngheţate ale statului rus pentru a finanţa Ucraina, spulberând speranţele blocului de a obţine sprijin global pentru această iniţiativă, relatează POLITICO.

Zelenski: Nu avem nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei. Deocamdată nu s-a ajuns la niciun compromis
Stiri externe
Zelenski: Nu avem nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei. Deocamdată nu s-a ajuns la niciun compromis

Volodimir Zelenski a subliniat luni că nu are nici dreptul legal, nici dreptul moral să cedeze Rusiei teritorii ucrainene, problema teritorială fiind un punct central al negocierilor în curs asupra unui plan de pace sub mediere americană.

Recomandări
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”
Alegeri locale 2025
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

PNL și premierul Ilie Bolojan ies mai puternici din aceste alegeri, în vreme ce marele pierzător ar fi PSD, al cărui candidat s-a clasat pe locul 3.

„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026
Stiri Economice
„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Salariile bugetarilor ar putea fi înghețate anul viitor, spun surse guvernamentale. Asta ar însemna ca lefurile a peste un milion de angajați de la stat să rămână pe loc din pricina crizei bugetare.

Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată
Stiri actuale
Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată

Două șosele importante din țară sunt amenințate de ploile din ultima perioadă. O alunecare de teren s-a produs pe drumul expres Craiova-Pitești, iar o alta pune în pericol DN1, în zona Comarnic.

Top citite
1 craciun brad cadouri
Shutterstock
Stiri Diverse
Top idei de cadouri sub 100 de lei pentru Crăciun 2025. Peste 50 de propuneri pentru orice persoană
2 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
3 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Patru zodii pe care primesc vești importante în carieră în săptămâna 8-14 decembrie 2025
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Decembrie 2025

54:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 08 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28