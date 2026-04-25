„Fac o ofertă şi va trebui să vedem”, a spus Trump într-un interviu telefonic pentru Reuters, adăugând că nu cunoaşte încă detaliile.

Întrebat cu cine negociază SUA în Iran, Trump a răspuns: „Nu vreau să spun asta, dar avem discuţii cu cei care sunt acum la conducere.”

Cu doar o zi înainte, Trump sugerase că lipsa de claritate privind conducerea Iranului îngreunează negocierile.

„Amână lucrurile pentru că nu ştim cu cine să discutăm”, le-a spus Trump reporterilor în Biroul Oval, joi. „Ei ştiu cine este liderul în această ţară. Noi nu ştim cine este liderul în Iran”, a explicat el.

Trimişii lui Trump pleacă la Islamabad pentru discuţii

Trimisul special al preşedintelui american, Donald Trump, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui, Jared Kushner, se vor deplasa sâmbătă dimineaţă la Islamabad pentru discuţii cu Iranul, mediate de Pakistan, a declarat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, potrivit Reuters.

Leavitt a precizat că administraţia Trump a observat „unele progrese” din partea iraniană în ultimele două zile, fără a oferi însă detalii suplimentare.

„Steve şi Jared vor pleca mâine în Pakistan pentru a asculta punctul de vedere al iranienilor. Sperăm că se vor înregistra progrese şi că această întâlnire va duce la evoluţii pozitive”, a declarat ea reporterilor.