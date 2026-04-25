Ministrul iranian al Afacerilor Externe, Abbas Araghchi, a sosit vineri seara la Islamabad, pentru discuţii cu oficiali pakistanezi de rang înalt. Însă „nu este prevăzută nicio întâlnire între Iran şi Statele Unite”, a afirmat pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian, Esmaïl Baghaï, precizând că poziţiile ţării sale vor fi transmise părţii americane prin intermediul mediatorilor pakistanezi, relatează AFP.

Emisarii preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, se vor deplasa sâmbătă în Pakistan pentru discuţii „cu reprezentanţii delegaţiei iraniene”, a declarat însă anterior purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, asigurând că această întâlnire a fost solicitată de Teheran.

Vicepreşedintele JD Vance, care a condus delegaţia americană în urmă cu două săptămâni, nu ar trebui să participe la această călătorie, dar s-ar putea alătura delegaţiei ulterior, în cazul în care se vor înregistra progrese, a afirmat Karoline Leavitt.