Acesta a declarat că Teheranul este "interesat" de o dezescaladare şi nu vizează ţările din Golf, transmite France Presse.

Ayatollahul Khamenei este încă în viaţă "din câte ştiu eu", a afirmat acesta. "Toţi înalţii responsabili sunt în viaţă. Deci, toată lumea este acum la postul său şi gestionăm situaţia".

"Nu există nicio comunicare în acest moment", însă "suntem cu siguranţă interesaţi de o dezescaladare", a adăugat el, precizând că a explicat ţărilor din Golf că Iranul nu are "nicio intenţie de a le ataca", ci vizează "bazele americane" pe care acestea le găzduiesc, "într-un act de legitimă apărare".