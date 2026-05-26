Reacția lui Pîrcălăbescu vine după ce Radu Miruță a lansat un atac dur la adresa sa, afirmând că, în timp ce era director la Romarm, era angajat la Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), situație pe care a calificat-o drept „ilegală, imposibilă”. Miruță a reamintit recent că a depus la DNA mai multe documente care ar atesta că Pîrcălăbescu a obținut funcția de director Romarm prin „nerespectarea procedurilor legale”.

Legat de concursul pentru poziția de director general al Romarm, Răzvan Pîrcălăbescu precizează că acesta s-a desfășurat în deplină legalitate, respectând cu strictețe prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, după procedura de selecție a AMEPIP.

„Această ordonanță este propusă României de către Uniunea Europeană și a constituit o obligație fermă în cadrul jaloanelor PNRR și pentru aderarea la OCDE, iar având în vedere importanța strategică a acestei companii procesul de recrutare și selecție a fost unul foarte riguros și transparent. Invit pe oricine ar putea avea dubii ca urmare a acestor afirmații să consulte datele disponibile public, documentele aferente procedurii de selecție și prevederile legale incidente, toate acestea demonstrând fără echivoc faptul că întregul proces a fost desfășurat în conformitate cu standardele de integritate și guvernanță corporativă asumate de România”, afirmă Răzvan Pîrcălăbescu.

Directorul general al Romarm atrage atenția că declarațiile de genul celor făcute de ministrul Radu Miruță aduc prejudicii pentru întreaga industrie locală, iar pentru cea de apărare, în primul rând.

„Doresc să subliniez însă că acest tip de afirmații au însă un efect invers pentru întreaga industrie locală – poziționează într-un teritoriu derizoriu toate inițiativele pentru revitalizarea industriei de apărare, ceea ce este un atac la siguranța națională a țării. Cel mai înalt rol de apărare al țării impune responsabilitate, echilibru și respect față de capacitățile strategice ale statului român, inclusiv față de industria națională de apărare și față de oamenii care își desfășoară activitatea în acest domeniu. Nu poți solicita încrederea și respectul militarilor, în timp ce mesajele publice transmise vulnerabilizează sau discreditează un sector esențial pentru securitatea și suveranitatea României”, afirmă Răzvan Pîrcălăbescu.

Tensiuni între Romarm și Ministerul Apărării

Răzvan Pîrcălăbescu, directorul general al Romarm, susține că declarațiile lui Radu Miruță afectează credibilitatea instituțiilor și subminează eforturile de consolidare a capacităților strategice ale României.

„În timp ce noi acționăm cu responsabilitate pentru respectarea cadrului legal și pentru modernizarea industriei naționale de apărare, acest tip de discurs promovează o conduită publică ce afectează credibilitatea instituțiilor și subminează eforturile de consolidare a capacităților strategice ale României. Exercitarea unei funcții ministeriale presupune seriozitate, competență administrativă și asumarea unor politici publice coerente, nu exclusiv comunicare orientată către expunere în mediul online”, arată Răzvan Pîrcălăbescu.

Problemele legate de subinvestiție, uzura infrastructurii și lipsa unor programe coerente de retehnologizare s-au acumulat în timp, înainte de preluarea actualului mandat Romarm, precizează directorul general al companiei.

„În perioada mandatului actual, am demarat o serie de acțiuni concrete de redresare și modernizare, inclusiv prin mecanisme de sprijin bancar, pentru revitalizarea unor capacități de producție, integrarea acestora în programe de producție relevante pentru nevoile operaționale ale armatei și creșterea gradului de utilizare a infrastructurii existente. De asemenea, am demarat măsuri de evaluare a capacităților industriale, de eficientizare a fluxurilor de producție și de atragere a investițiilor necesare pentru readucerea acestora la standarde competitive”, spune Răzvan Pîrcălăbescu.

Acesta consideră că, în acest context, afirmațiile publice trebuie raportate la realitatea proceselor de transformare aflate în curs, care vizează tocmai corectarea acestor dezechilibre structurale și reconectarea industriei naționale de apărare la cerințele actuale de securitate și producție.

„Comunicarea publică a unui ministru ar trebui să fie orientată spre soluții, evitând derapajele de limbaj sau atitudinile nedemne de funcția pe care o ocupă, nu de golănaș sau derbedeu”, afirmă Răzvan Pîrcălăbescu.

Noi acuzații și întrebări în spațiul public

Directorul general Romarm consideră că, înainte de a formula acuzații la adresa altor actori publici, „domnul Radu Miruță ar trebui să ofere clarificări publice asupra unor aspecte concrete semnalate în spațiul public”.

„Mă refer, în mod explicit, la informațiile privind modul în care ar fi fost gestionate anumite situații juridice și administrative, inclusiv acuzații referitoare la tergiversarea unor proceduri în cadrul DIICOT până la intervenirea prescripției, la modul de comunicare a unor informații către Ministerul Justiției, precum și la neclarități privind cumulul de calități – de parlamentar, expert tehnic și persoană fizică autorizată. De asemenea, au fost ridicate întrebări legitime privind regimul de incompatibilități și transparența unor situații patrimoniale, inclusiv cele legate de locuința familiei, subiecte care cu siguranță necesită explicații clare și documentate”, precizează Răzvan Pîrcălăbescu.

În același timp, șeful Romarm transmite tuturor cadrelor militare respectul și aprecierea deplină pentru profesionalismul, disciplina și devotamentul lor față de apărarea României.

„Încrederea statului român se sprijină pe competența acestor profesioniști, iar industria națională de apărare rămâne angajată ferm în consolidarea capacităților sale, cu obiectivul de a furniza echipamente sigure, moderne și performante pentru nevoile operaționale ale armatei”, spune Răzvan Pîrcălăbescu.

De asemenea, șeful Romarm consideră esențială valorificarea expertizei provenite din structurile militare, motiv pentru care adresează invitația specialiștilor din domeniu să se alăture industriei naționale de apărare, unde experiența lor operațională și tehnică este nu doar relevantă, ci indispensabilă pentru procesul de modernizare și eficientizare.

Răzvan Pîrcălăbescu a fost numit director la Romarm în august 2025, în mandatul lui Radu Miruță (iunie–decembrie 2025).