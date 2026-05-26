Accidentul s-a produs sâmbătă seara într-un restaurant situat pe malul lacului Marion, în Summerton, la nord-vest de Charleston.

Biroul medicului legist din comitatul Clarendon a declarat luni că victima şi soţul său luau cina în curtea restaurantului "când o rafală bruscă şi puternică de vânt a smuls o umbrelă de la o masă", lovind-o pe femeie în zona capului şi a gâtului.

Femeia a fost declarată decedată la locul accidentului. Autorităţile au identificat-o drept Dana Weinger, rezidentă în Carolina de Sud, potrivit informaţiilor difuze de postul de televiziune WYFF.

Serviciul Naţional de Meteorologie (NWS) a prognozat furtuni puternice pentru regiunea în care se afla restaurantul, în weekendul prelungit în care a fost marcată sărbătoarea Memorial Day în Statele Unite.