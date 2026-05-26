Cod galben de vijelii și vânt puternic în mai multe regiuni. ANM anunță rafale de până la 80 km/h și grindină. HARTĂ

Marți, 26 mai, în intervalul orar 12:00 – 21:00, județele Botoșani și Iași, precum și zona joasă a județului Suceava, se vor afla sub Cod Galben de vânt puternic. Potrivit meteorologilor, în a doua parte a zilei sunt așteptate intensificări ale vântului, cu rafale ce vor atinge viteze de 50 până la 65 km/h.

O nouă avertizare Cod Galben va intra în vigoare miercuri, 27 mai, de la ora 12:00 până la ora 23:00. Aceasta vizează Maramureșul, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei, unde sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică accentuată.

Meteorologii anunță intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50–70 km/h și izolat peste 80 km/h. De asemenea, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de apă pot ajunge local la 15–25 l/mp.