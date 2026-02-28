„Canada susţine măsurile luate de Statele Unite pentru a împiedica Iranul să se doteze cu o armă nucleară şi pentru a împiedica regimul său să continue să ameninţe pacea şi securitatea internaţională”, scrie Mark Carney într-un comunicat publicat la Mumbai (India), unde efectuează o vizită cu caracter economic şi comercial.

„Poziţia Canadei este clară: Republica Islamică Iran este principala sursă de instabilitate şi de teroare în Orientul Mijlociu”, afirmă acesta în comunicat, semnat de asemenea de ministra canadiană a afacerilor externe, Anita Anand.

Cei doi lideri canadieni asigură că Ottawa "urmăreşte îndeaproape ostilităţile legate de Iran”.

De altfel, aceştia "reafirmă dreptul Israelului de a se apăra şi de a asigura securitatea poporului său".Statele Unite şi Israelul au desfăşurat sâmbătă o serie de lovituri împotriva Iranului, iar Republica Islamică a ripostat cu salve de rachete, provocând temeri privind o escaladare regională.

Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite

Sunt tensiuni majore în Orientul Mijlociu. Statele Unite și Israelul au atacat sâmbătă dimineață Iranul. Potrivit părților implicate , operațiunea, botezată ''Răgetul Leului'', ar putea să dureze câteva zile.

Primele informații vorbesc despre lovituri asupra unor obiective strategice. Teheranul amenință cu represalii zdrobitoare și chiar a lansat valuri de rachete spre Israel, dar și spre bazele militare ale armatei americane din regiune. Mijloacele de interceptare a rachetelor au fost activate. Au fost semnalate explozii violente în Dubai, Kuwait, Bahrain și Arabia Saudită. Peste tot sunt români - la muncă sau în vacanță.

Sâmbătă dimineață, mai multe explozii au zguduit capitala Iranului, Teheran, dar și orașele Isfahan, Qom, Karaj și Kermanshah. Potrivit unor oficiali de la Washington, armata americană a lansat bombardamentele atât de pe mare, cu rachete de croazieră Tomahawk, cât și din aer.

Operațiunile militare americane ar putea dura "mai multe zile", potrivit unor oficiali citați de televiziunile din Statele Unite. Iar mobilizarea forțelor navale americane în Orientul Mijlociu este fără precedent. Sunt pe poziții cel puțin două portavioane Abraham Lincoln și Gerald Ford, cu grupurile lor de nave de luptă. Dar, conform unor surse, ar putea fi implicat și un al treilea portavion, George H.W. Bush.