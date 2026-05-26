„Același regim care lansează în fiecare noapte atacuri cu rachete și drone asupra civililor îi avertizează acum pe ceilalți să stea departe. Înțelegem perfect ce înseamnă asta. Rusia vrea să semene frică. Panică. Izolarea Ucrainei. Nu va funcționa. UE nu pleacă nicăieri. Rămânem la Kiev. Rămânem alături de Ucraina,” a anunțat ambasadoarea UE în Ucraina, Katarína Mathernová, potrivit Ukrinform.

Ea a subliniat că „amenințările la adresa diplomaților și a organizațiilor internaționale nu sunt un semn de putere. Sunt un semn de disperare”.

„Cu cât Kremlinul devine mai agresiv și mai amenințător, cu atât este mai clar că regimul lui Putin înțelege că nu poate zdrobi rezistența Ucrainei și nici sprijinul partenerilor săi. Kievul rezistă. Ucraina rezistă. Și noi la fel”, a remarcat diplomața.

Mathernová a descris, de asemenea, comunicatul Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei drept o „capodoperă a ipocriziei”.

„Un regim care a petrecut ani de zile bombardând clădiri rezidențiale, muzee, maternități, școli și centrale electrice vorbește acum brusc despre «dreptul internațional umanitar» și «Convențiile de la Geneva»”, a adăugat ea.

Printre altele, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a îndemnat „cetățenii străini, inclusiv personalul misiunilor diplomatice și reprezentanții organizațiilor internaționale, să părăsească orașul cât mai curând posibil, iar locuitorii capitalei ucrainene să evite apropierea de obiectivele de infrastructură militară și administrativă”.

De asemenea, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, l-a informat luni pe secretarul de stat american Marco Rubio despre decizia Moscovei de a lansa atacuri asupra unor situri din Kiev legate de armata ucraineană, a anunţat Ministerul rus de Externe. Comunicatul precizează că forţele armate ruse "încep atacuri sistematice asupra unor facilităţi situate în Kiev care sunt utilizate pentru nevoile Forţelor Armate ale Ucrainei, precum şi asupra centrelor unde se iau deciziile corespunzătoare".

În urmă cu câteva zile, Rusia a atacat Kievul cu mai multe drone și rachete de mai multe tipuri, printre care și temuta rachetă hipersonică Oreșnik. Atacul aerian a avariat clădiri din întreaga capitală ucraineană, inclusiv în apropierea sediilor guvernamentale, a clădirilor rezidențiale și a școlilor.