Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban

Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, miercuri, răspunzând astfel atacurilor Israelului împotriva grupării islamiste Hezbollah în Liban, punând sub semnul întrebării un armistițiu precar cu SUA, după peste o lună de război în Orientul Mijlociu.

Ioana Andreescu

Atât Statele Unite, cât și Iranul au revendicat o victorie după ce au ajuns la un acord, iar liderii lumii și-au exprimat ușurarea, în pofida unor atacuri cu dronă și rachetă, atât în Iran, cât și în țări de la Golful Persic.

Israelul și-a intensificat miercuri atacurile în Liban, lovind mai multe zone comerciale și rezidențiale la Beirut, fără vreun avertisment.

Aceste violențe riscă să zădărnicească ceea ce vicepreședintele american J. D. Vance a catalogat drept un acord „fragil”.

Casa Albă avertizează că este ”inacceptabil” ca Iranul să reînchidă Strâmtoarea Ormuz

Reînchiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran este ”inacceptabilă”, avertizează miercuri Casa Albă, după ce agenţia iraniană de presă Fars a anunţat închiderea strâmtorii, relatează AFP.

„Regina ketaminei” a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru moartea lui Matthew Perry, starul din serialul Friends

”Preşedintele (american Donald Trump) a luat la cunoştinţă aceste informaţii înainte să vin eu aici (la această conferinţă de presă)”, a declarat o purtătoare de cuvînt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

”Este complet inacceptabil. Încă o dată, acesta este un exemplu în care ceea ce spun în mod public nu este ceea ce spun în privat. Noi am observat o creştere a traficului prin strâmtoare azi (miercuri)”, a denunţat ea.

”În ultimele ore, trecerea petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz a fost complet întreruptă”, a anunţat anterior agenţia iraniană de presă Fars.

”Această situaţie a intervenit după atacul israelian împotriva Libanului, care încalcă armistiţiul” încheiat de Iran cu Statele Unite, potrivit agenţiei iraniene de presă.

Iranul vrea să introducă taxe de trecere prin Strâmtoarea Ormuz

Iranul urmează să le ceară companiilor maritime să plătească taxe de trecere în criptomonede pentru ca petrolierele lor să traverseze Strâmtoarea Ormuz, cu scopul de a menține astfel controlul acestei căi de navigație-cheie în următoarele două săptămâni de armistițiu, dezvăluie cotidianul britanic de afaceri Financial Times (FT).

Iranul vrea să perceapă taxe de trecere tuturor petrolierelor care trec prin Strâmtoarea Ormuz, a declarat miercuri FT un purtător de cuvânt al Uniunii Iraniene a Exportatorilor de Petrol, Hamid Hosseini.

”Iranul trebuie să supravegheze ceea ce intră și iese din strâmtoare, pentru a se asigura că aceste două săptămâni nu sunt folosite în transferuri de armament”, a declarat Hosseini.

Uniunea Iraniană a Exportatorilor de Petrol cooperează strâns cu regimul de la Teheran.

”Oricine poate trece, dar procedura va lua timp în cazul fiecărei nave, iar Iranul nu se grăbește”, a declarat el.

Armistițiu fragil între SUA și Iran

Avem o șansă reală de pace, a declarat secretarul american de război, după un armistițiu temporar și condiționat, de două săptămâni, convenit cu Iranul.

Ambele părți pretind victoria. Președintele Trump spune că Statele Unite vor colabora îndeaproape cu Teheranul și vor "elimina" materialul nuclear, îngropat în munți. Și insistă că nu va mai exista un proces de îmbogățire a uraniului în această țară. La rândul său, Teheranul se angajează că va deschide strâmtoarea Ormuz. Dar avertizează că va renunța la armistițiu, dacă nu se opresc bombardamentele israeliene în Liban. Cele de astăzi au fost înverșunate, cu zeci de morți și sute de răniți, conform Crucii Roșii Libaneze.

Pete Hegseth, secretarul de război al SUA: „Președintele Trump a creat acest moment. Iranul a cerut încetarea focului și știm cu toții asta. Operațiunea Epic Fury a fost o victorie istorică și covârșitoare pe câmpul de luptă. O victorie militară cu V mare”.

Cu aproximativ 90 de minute înainte să expire termenul limită pe care el l-a dat, după care a venit și cu amenințarea sumbră că „o întreagă civilizație va pieri”, Donald Trump a anunțat un armistițiu temporar, pentru două săptămâni.

Condiții pentru pace și negocieri tensionate

Cu condiția ca Iranul să fie de acord cu "deschiderea completă, imediată și în siguranță" a strâmtorii Ormuz. Va fi o încetare bilaterală a focului, a transmis președintele american pe rețeaua lui de comunicare.

Premierul israelian Beniamin Netanyahu a afirmat că susține decizia lui Donald Trump de a suspenda atacurile asupra Iranului, dar încetarea focului "nu include și Libanul". De altfel, astăzi a fost cel mai mare val de bombardamente israeliene asupra Libanului de la începutul războiului. Peste 100 de ținte Hezbollah au fost lovite în numai 10 minute, inclusiv la Beirut.

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA

Articol recomandat de sport.ro
"Prea mic!" Reacția turcilor după ce au văzut ceremonia funerară a lui Mircea Lucescu
"Prea mic!" Reacția turcilor după ce au văzut ceremonia funerară a lui Mircea Lucescu
Stiri externe
„Regina ketaminei” a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru moartea lui Matthew Perry, starul din serialul Friends

O femeie din Los Angeles, supranumită „Regina ketaminei”, a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru vânzarea de droguri care au dus la moartea actorului Matthew Perry.
Stiri externe
FT: Iranul vrea să introducă taxe de trecere prin Strâmtoarea Ormuz, care să fie plătite numai în criptomonede

Iranul intenționează să solicite companiilor maritime plata unor taxe de tranzit în criptomonede pentru ca petrolierele lor să poată traversa Strâmtoarea Ormuz.
Stiri externe
Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Casa Albă a anunțat miercuri că președintele american Donald Trump va aborda, în cadrul întâlnirii programate în Biroul Oval cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, tema unei posibile retrageri a Statelor Unite din Alianța Nord-Atlantică, potrivit EFE.

Recomandări
Stiri externe
Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Casa Albă a anunțat miercuri că președintele american Donald Trump va aborda, în cadrul întâlnirii programate în Biroul Oval cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, tema unei posibile retrageri a Statelor Unite din Alianța Nord-Atlantică, potrivit EFE.

Știri Actuale
Trupul lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională. Răzvan Lucescu a stat în permanență lângă sicriul tatălui

Mircea Lucescu s-a întors marți pentru ultima dată acasă, pe stadion, în mijlocul celor care l-au iubit și admirat. Trupul neînsuflețit a fost depus la Arena Națională, unde a avut loc și prima slujbă de priveghi. 

Stiri Politice
Nicușor Dan a semnat decretele: noi șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT. A refuzat o singură numire

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat decretele pentru numirea noilor procurori-șefi ai marilor parchete, oficializând astfel schimbări importante în conducerea Ministerului Public.

