Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban

Atât Statele Unite, cât și Iranul au revendicat o victorie după ce au ajuns la un acord, iar liderii lumii și-au exprimat ușurarea, în pofida unor atacuri cu dronă și rachetă, atât în Iran, cât și în țări de la Golful Persic.

Israelul și-a intensificat miercuri atacurile în Liban, lovind mai multe zone comerciale și rezidențiale la Beirut, fără vreun avertisment.

Aceste violențe riscă să zădărnicească ceea ce vicepreședintele american J. D. Vance a catalogat drept un acord „fragil”.

Casa Albă avertizează că este ”inacceptabil” ca Iranul să reînchidă Strâmtoarea Ormuz

Reînchiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran este ”inacceptabilă”, avertizează miercuri Casa Albă, după ce agenţia iraniană de presă Fars a anunţat închiderea strâmtorii, relatează AFP.

”Preşedintele (american Donald Trump) a luat la cunoştinţă aceste informaţii înainte să vin eu aici (la această conferinţă de presă)”, a declarat o purtătoare de cuvînt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

”Este complet inacceptabil. Încă o dată, acesta este un exemplu în care ceea ce spun în mod public nu este ceea ce spun în privat. Noi am observat o creştere a traficului prin strâmtoare azi (miercuri)”, a denunţat ea.

”În ultimele ore, trecerea petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz a fost complet întreruptă”, a anunţat anterior agenţia iraniană de presă Fars.

”Această situaţie a intervenit după atacul israelian împotriva Libanului, care încalcă armistiţiul” încheiat de Iran cu Statele Unite, potrivit agenţiei iraniene de presă.