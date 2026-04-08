Totul în încercarea de a-și menține controlul asupra acestei rute strategice în perioada armistițiului de două săptămâni, relatează cotidianul britanic Financial Times (FT).

Teheranul vrea să impună aceste taxe tuturor petrolierelor care tranzitează strâmtoarea, a declarat miercuri pentru FT un purtător de cuvânt al Uniunii Iraniene a Exportatorilor de Petrol, Hamid Hosseini.

„Iranul trebuie să monitorizeze atent tot ceea ce intră și iese din strâmtoare, pentru a se asigura că această perioadă de două săptămâni nu este folosită pentru transferuri de armament”, a explicat Hosseini.

Uniunea Iraniană a Exportatorilor de Petrol colaborează îndeaproape cu autoritățile de la Teheran.

„Oricine poate tranzita, însă procedurile vor dura pentru fiecare navă, iar Iranul nu se grăbește”, a adăugat acesta.