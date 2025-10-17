Invazie de drone care livrează droguri și arme în închisori, către cei mai periculoși infractori din Anglia. ”E înfricoșător”

Drone care livrează droguri și arme direct la ferestrele deținuților. Se întâmplă în Marea Britanie, iar fenomenul a devenit o provocare pentru autorități.

Pentru că sunt tot mai multe cazuri, guvernul de la Londra a făcut din această problemă o prioritate națională.

E trecut de miezul nopții. Lângă zidurile unei închisori din sudul Londrei a fost liniște, până la acest moment. Sunetul este al unei drone, care s-a apropiat de penitenciar. O cameră de filmat suprinde momentul în care un pachet este livrat la fereastra unui deținut.

Mollie Malone, corespondent Sky News: "Încă mai puteți auzi sunetul. E ora 2 și jumătate dimineața și tot ce am auzit în ultimele 20 de minute au fost dronele care au brăzdat cerul, îndreptându-se spre închisoarea Wandsworth".

În imagini se vede bine pachetul transportat de o dronă. Cel care manevra aparatul de zbor a reușit să îl ducă spre geamul unei celule.

Mollie Malone, corespondent Sky News: "Ce am văzut este probabil cea mai mare problemă cu care se confruntă în prezent cei care administrează închisorile. Dronele pot să zboare liber, peste zidurile unei închisori, unde se află unii dintre cei mai periculoși infractori".

În astfel de pachete, confiscate de angajatii pentenciarului, au fost găsite droguri și telefoane mobile.

”Este o întreagă afacere. Se obține profit”

Tom Wheatley, președinte al asociației directorilor de închisori din Marea Britanie: "Este o întreagă afacere. Se obține un profit. E o metodă sofisticată. În plus, există îngrijorarea că unele dintre dronele mari, construite în principal pentru agricultură, pot ridica o încărcătură de 80 de kilograme, echivalentul greutății unei persoane".

Potrivit unui mesaj intern, obținut de Sky News, Agenția Națională de Luptă împotriva Criminalității Organizate l-a cerut gardienilor să trateze problema dronelor ca pe o prioritate națională.

Charlie Taylor, inspectorul șef al închisorilor pentru Anglia și Țara Galilor: "E înfricoșător să vezi asta deasupra unei închisori de maximă securitate, care are în interior teroriști condamnați, șefi ai crimei organizate, are oameni pe care chiar nu vrei să-i vezi cum pun mâna pe o astfel de marfă de contrabandă".

În luna mai, un gardian britanic a fost înjunghiat de un deținut cu o armă albă care ar fi ajuns în închisoare tot cu o dronă. Locuitorii din apropiere au observat frecvent livrări.

”Bărbat: Să vezi de la 100 de metri cum un pachet e aruncat într-o închisoare este revoltător.

Reporter Sky News: Ai vorbit cu autoritățile despre asta. Ce au spus?

Bărbat: Sincer, mi-au zis că e frustrant că nu pot face mai nimic".

Guvernul britanic a anunțat că va investi 40 de milioane de lire sterline în noi măsuri de securitate, inclusiv plase exterioare și ferestre securizate, pentru a combate acest fenomen.

