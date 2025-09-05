Deținuții din Uzbekistan, eliberați mai devreme dacă citesc cărți. Vor da și lucrări de control. Cât se scade pentru o carte

05-09-2025 | 12:09
detinut carte
Shutterstock

Mii de deţinuţi din Uzbekistan vor putea beneficia de reduceri ale pedepselor dacă vor citi cărţi selectate de autorităţi, care doresc "să formeze valori spirituale şi morale corecte" în rândul condamnaţilor din această fostă republică sovietică.

autor
Cristian Anton

Noua modificare a Codului Penal vizează peste 13.500 de deţinuţi, dar nu se aplică celor condamnaţi la închisoare pe viaţă, a anunţat joi Senatul uzbec după adoptarea legii.

Cărţile sunt alese "dintr-o listă aprobată de Centrul Republican pentru Spiritualitate şi Educaţie, cu scopul de a forma valori spirituale şi morale corecte în rândul condamnaţilor", precizează Senatul ţării din Asia Centrală.

Potrivit aceleiaşi surse, "pentru fiecare carte citită, durata pedepsei poate fi redusă cu trei zile, dar nu cu mai mult de treizeci de zile pe an", iar o comisie va verifica dacă deţinutul a citit într-adevăr cărţile pe care pretinde că le-a lecturat.

Lista cărţilor autorizate nu este deocamdată publică.

După ce s-a deschis către lume odată cu alegerea lui Şavkat Mirzoev în funcţia de preşedinte în 2016, după un sfert de secol de izolare relativă, Uzbekistanul a reuşit să atragă investiţii străine şi să îşi dezvolte turismul.

Tortura rămâne o practică uzuală în Uzbekistan

Însă opoziţia politică şi societatea civilă rămân practic inexistente, iar presa şi economia sunt în continuare controlate în mare parte de stat.

La începutul acestui an, reprezentanţii Uzbekistanului au dat asigurări că această ţară "se va strădui să garanteze drepturile şi libertăţile condamnaţilor şi să îşi armonizeze legislaţia penală cu normele dreptului internaţional".

Însă, în raportul său din 2025, ONG-ul Human Rights Watch notează că "tortura şi maltratarea rămân o problemă gravă", iar Comitetul pentru Drepturile Omului din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite a îndemnat deja Uzbekistanul "să eradicheze" aceste rele tratamente.

În plus, potrivit organizaţiei Amnesty, autorităţile uzbece "au continuat să îşi înăsprească controlul asupra dreptului la liberă exprimare".

Sursa: Agerpres

