Cum arată prima închisoare din România, inspirată după cele din Norvegia. Are o sală de spectacole și biblioteci

Un penitenciar modern a fost inaugurat, marți, la Baia Mare. 420 de persoane private de libertate își vor executa pedepsele acolo.

Complexul are și bucătării sau zone speciale de spălare a hainelor, menite să ușureze reintegrarea în societate a deținuților.

Cel mai mare complex penitenciar din țară, construit după 2000, are 70 de camere, sală de spectacole, biblioteci și zone în care deținuții se pot gospodări. Inspirată după cele din Norvegia, închisoarea are ca scop dezvoltarea abilităților necesare pentru viața de după detenție.

În penitenciar au loc și ateliere practice, unde cei închiși pot să-și exerseze priceperea. Noul pavilion va fi plin în cel mult două luni, spun reprezentanții penitenciarului.

Mircea Spiridon, directorul Penitenciarului din Baia Mare: Prin aducerea persoanelor private de liberatate din pavilionul vechi, din penitenciarele din proximitate se va reduce supraaglomerarea generală a sistemului penitenciar și deținutii vor avea condiții cât mai apropiate de cele europene.

Radu Marinescu, ministrul Justiției: Obiectivul nostru este să asigurăm persoanelor private de libertate condițiile de demnitate umană pe care le impune un stat modern și democratic. Este foarte important să pășim către modernitate și civilizație.

