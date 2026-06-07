O specie agresivă de căpușă provoacă îngrijorare pe insula croată Vir, situată în apropiere de Zadar, potrivit Blic.

Este vorba despre o căpușă maro care parazitează câinii, o specie care se înmulțește rapid în iarba înaltă și în tufărișurile dese din apropierea plajelor. Pericolul nu îi vizează doar pe câini, ci și pe oameni, deoarece această căpușă poate transmite febră.

Infecția bacteriană provoacă febră ridicată, dureri de cap puternice și dureri musculare. Autoritățile avertizează că riscul de îmbolnăvire este real, mai ales pentru cei care petrec timp în zonele cu vegetație abundentă.

Nici turiștii care părăsesc plajele și se aventurează în zonele împădurite nu sunt feriți de pericol. În regiunea Koprivnica au fost raportate deja mai multe cazuri grave de boală Lyme în acest an, inclusiv la un copil în vârstă de trei ani.

Pădurarii locali se numără printre cele mai afectate categorii. Stjepan Kuzmić, pădurar croat, a declarat pentru postul public HRT: „Unii colegi se recuperează foarte greu. Este un animal atât de mic, dar atât de periculos!”.

Specialiștii avertizează că victimele pot suferi leziuni neurologice permanente sau chiar meningită, o afecțiune care poate pune viața în pericol. În timp ce majoritatea lucrătorilor forestieri locali sunt vaccinați împotriva encefalitei transmise de căpușe, mulți turiști ajung în zonă fără nicio protecție.