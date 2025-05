Inundații masive în sud-estul Australiei. Mai mulți oameni au rămas blocați pe acoprișurile caselor lor. VIDEO

Cu atât mai mult cu cât nivelurile râurilor au crescut peste nivelul de pericol, transmite Reuters.

Oraşele rurale din regiunile Hunter şi Mid North Coast din New South Wales, cel mai populat stat australian, au fost cele mai afectate de ploaia torenţială. În urnele zone s-au înregistrat în 24 de ore precipitaţii cât pentru patru luni.

20.05.2025#Australia#Flooding in the Mid North Coast and Hunter Region of #NSW.Thousands of homes without power. More than 270mm of rain fell in several locations in less than 24 hours. SES responded to 1,400 incidents.4,000 homes across the state were left without power. https://t.co/pNzN95p13q pic.twitter.com/tjVG4tM0Wi