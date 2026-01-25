Emmanuel Macron a promis că guvernul va iniția „procedura accelerată” pentru ca proiectul privind interzicerea rețelelor sociale pentru copii să fie adoptat rapid de Parlament și să poată intra în vigoare la începutul anului școlar viitor.

„Interzicem rețelele sociale pentru cei sub 15 ani și vom interzice și telefoanele mobile în școli pentru ca tinerii noștri să nu mai fie manipulați de platformele americane sau algoritmii chinezești”, a declarat Macron invocând riscurile pentru dezvoltarea emoțională și intelectuală a copiilor.

Luna trecută, Australia a adoptat o decizie istorică, devenind prima țară la nivel mondial care a impus interdicții în rândul copiilor cu vârste de sub 16 ani privind accesul la rețelele de socializare. În timpul scurs de atunci, în Australia au fost dezactivate 4,7 milioane de conturi ale adolescenților.

