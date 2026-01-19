Bătaie în plină stradă, într-o localitate din Iași. O cameră de bord a surprins scenele șocante

19-01-2026 | 08:25
Bătaie în plină stradă, în localitatea Ciurea, din județul Iași. Scenele au fost surprinse de o cameră de bord.

Mariana Apostoaie

Doi bărbați se lovesc, fără să țină cont de mașinile care trec pe lângă ei. La un moment dat, unul dintre ei se dezechilibrează, însă celălalt continuă să lovească, fără să țină seama de consecințe.

Ce doi agresori au fost identificați de polițiști.

Au 36, respectiv 44 de ani, și s-au ales acum cu dosare penale pentru loviri și alte violențe, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Sursa: Pro TV

iași, bataie, trafic

Dată publicare: 19-01-2026 07:50

