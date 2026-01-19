Chipsurile și produsele de panificație cresc colesterolul rău și scad colesterolul bun. Sfatul medicilor

Crește colesterolul rău, scade colesterolul bun. Asta se întâmplă după ce mâncăm chipsuri, produse de patiserie ori de cofetărie produse industrial.

Spre deosebire de adulți, copiii își reglează bine și rapid LDL colesterolul, colesterolul rău din sânge, odată ce acesta a crescut peste limită. Îl reglează prin excluderea așa-numitelor grăsimi trans din hrană, pe care le găsim în chipsuri ori în dulciuri – produse industriale. Ne explică endocrinologul pediatru.

Această merdenea mustește de așa-numitele grăsimi trans, fabricate de oameni, pe care însă organismul uman nu le recunoaște. Grăsimi trans găsim în toate produsele de patiserie și cofetărie – în cantități mari, la prețuri moderate. Medicul endocrinolog Bogdan Pascu vede în fiecare zi modificări în analizele copiilor, care arată prezența grăsimilor trans în alimentație:

Dr. Bogdan Pascu, medic endocrinologie pediatrică: „N-ar fi atât de rău dacă ar fi o merdenea pe zi și în rest atât. Mai mult ca sigur mai era și ceva dulce, și o înghețată, nu doar un dulce.”

Grăsimile trans din hrană cresc imediat colesterolul rău, numit LDL colesterol, din sânge. În cazul unui copil, creșterea e rapidă. Simultan cu această creștere nocivă, grăsimile trans determină scăderea colesterolului bun, HDL colesterol. Un alt pericol. Aceasta deoarece HDL colesterol este cel care ia colesterolul rău din sânge și îl duce la ficat, unde e transformat în energie. Copilul nu mănâncă patiserie ori produse de cofetărie? Ne uităm spre un alt aliment, doldora de grăsimi trans.

Iată ce fac chipsurile:

Dr. Bogdan Pascu, medic endocrinologie pediatrică: „Avem o creștere importantă la LDL și o scădere a HDL. Am văzut asta și la un copil normoponderal, care mânca o pungă de chipsuri pe zi. Asta era plăcerea lui și ajunsese la un colesterol mai mare decât al părinților lui. Am scos acel chips zilnic și am reușit să aducem colesterolul în 3–4 săptămâni.”

Din fericire, în cazul copiilor, fără agresiunea acestor grăsimi trans, colesterolul din sânge ajunge la normal în doar o lună! Colesterolul este reglat apoi, în organism, tot cu grăsime. Dar cu variantele corecte de grăsime:

Dr. Bogdan Pascu, medic endocrinologie pediatrică: „Discuția ar trebui să înceapă de la ce introducem – introducem alimente bogate în grăsimi sănătoase. Pește gras – care foarte rar e în dieta unui copil – nuci, alune, caju, fistic. O gamă de alimente pe care ar trebui să le aibă toți copiii.”

Peștele gras „spală” vasele de sânge de agresiunea făcută de un colesterol LDL prea mare. Și fisticul crud, alunele crude și semințele de orice fel, dar neprăjite, sunt ușor de acceptat de către copii. Și fac curățenie în vase. Ele reprezintă o alternativă sănătoasă la dulciurile ambalate. Și scad colesterolul rău!

Fără agresiunea grăsimilor trans, copiii își revin rapid. Adulții însă, mai greu. Din păcate, produsele de patiserie sunt larg acceptate pe post de mic dejun, luat pe stradă. Ne explică medicul cardiolog intervenționist:

Dr. Iulian Călin, cardiologie intervențională: „Referindu-ne strict la grăsimile trans, ele cresc inflamația, care este la baza începerii depunerii colesterolului în artere și progresează până la înfundarea lor.”

Pentru că nu recunoaștem aceste grăsimi, odată ce le consumăm, ne apărăm. Și producem inflamație. Inflamația cronică înseamnă boală cardiovasculară. Înfundarea arterelor, care irigă inima, numite artere coronare, înseamnă infarct.

Nu apare peste noapte, ci este rezultatul greșelilor repetate din alimentație, făcute zilnic. Pe eticheta produselor alimentare, grăsimile trans sunt trecute drept „grăsimi ne-hidrogenate” – rețineți termenul și citiți cu atenție etichetele.

