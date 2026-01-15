Un primar din județul Giurgiu, acuzat că a trimis unei minore imagini indecente. Reacția edilului: „O încercare a vieții”

Primarul comunei Izvoarele din județul Giurgiu, Silviu Marius Cazacu, este acuzat că a trimis, prin intermediul unei rețele de socializare, imagini indecente unei fete de 13 ani.

Părinții acesteia au obținut un ordin de protecție prin care edilul are interdicția de a se apropia de fată și de familia acesteia și de a-i contacta.

Edilul însuşi spune că a fost deschis dosar penal şi îi roagă pe cei care îl cunosc să nu îi „pomenească numele în discuţii despre acea familie”. Acesta a contestat emiterea ordinului care îl vizează şi s-a suspendat din PNL, partid sub sigla căruia a fost ales.

Judecătoria Giurgiu a decis, marţi, 13 ianuarie, emiterea unui ordin de protecţie care îl vizează pe Cazacu Silviu Marius primarul comunei Izvoarele, care are calitatea de pârât în dosar. Procesul a fost înregistrat pe rolul instanţei în 9 ianuarie, de către părinţii unei minore, după ce mama fetei a constatat că fiica sa a primit imagini indecente din partea edilului.

„Admite, în parte, cererea de chemare în judecată având ca obiect ordin de protecţie privind pe reclamanţii (...), (...) şi (...) prin reprezentant legal (...) şi pe pârâtul Cazacu Silviu Marius. Emite prezentul ordin de protecţie în favoarea reclamanţilor pentru o durată de 6 luni de la data pronunţării prezentei sentinţe”, este decizia Judecătoriei Giurgiu.

Magistraţii au decis a edilul să păstreze o distanţă minimă de 50 de metri faţă de fată şi de familia acesteia, cu excepţia situaţiilor în care se impune, potrivit legii, prezenţa concomitentă a părţilor în faţa unor instanţe de judecată sau a altor instituţii şi autorităţi publice.

Primarul nu are voie de asemenea să se apropie de locuinţa familiei fetei şi are interdicţia de a contacta reclamanţii, „inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod.”

Ordinul este valabil 6 luni, instanţa respingând solicitarea familiei fetei a acesta să fie valabil 12 luni.

Instanţa a atras atenţia primarului pârât în cauză cu privire la faptul că încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Onorariul avocatului desemnat pentru a asigura asistenţa juridică obligatorie a reclamanţilor, în cuantum de 2.408 lei, dar şi onorariul avocatului desemnat pentru a asigura asistenţa juridică obligatorie a pârâtului, în cuantum de 602 lei, se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei.

Potrivit datelor înscrise în portalul instanţelor de judecată, joi, primarul Silviu Marius Cazacu a declarat apel la decizia prin care a fost emis ordin de protecţie împotriva sa.

Edilul descrie situaţia drept „o încercare a vieţii”

Într-un mesaj postat pe Facebook, edilul vorbeşte despre „o încercare a vieţii” şi admite că la finalul lunii august şi începutul lunii septembrie anul trecut a intrat în contact cu „o persoană” pe Snapchat, neştiind că aceasta e minoră.

„Am făcut o greşeală la modul că am avut o conversaţie şi, din greşeală, am trimis şi o fotografie care nu trebuia să le trimit. Este o greşeală care o recunosc şi mi-o asum, (...) o greşeală care s-a oprit acolo, o greşeală care nu a continuat. Eu niciodată nu m-am văzut cu acea persoană, eu niciodată nu m-am apropiat de acea persoană, eu niciodată nu am ameninţat acea persoană ba, din contră, mi-am cerut scuze nenumărate ori în momentul în care am aflat că acea persoană este minoră”, a transmis edilul pe Facebook.

El spune că îşi asumă greşeala pentru că este „asumat” şi admite că pe numele lui a fost depusă plângere penală şi a fost emis ordin de protecţie, menţionând că „nu se va întâmpla toată viaţa că creeze vreo problemă acelei familii”.

„Pe această cale vreau să vă rog pe toţi prietenii, pe toţi cunoscuţii: nu vreau să-mi pomeniţi numele în discuţii despre acea familie, nu vreau să faceţi vreo discuţie de mine, nu trebuie absolut nimic. Este un dosar penal deschis în paralel, instanţa îşi va face datoria, la finalul acelui proces şi acelui dosar penal instanţa va hotărî dacă sunt sau nu sunt vinovat”, mai spune edilul.

El a anunţat că pentru a nu afecta „imaginea PNL” şi s-a autosuspendat din toate funcţiile politice pe care le deţine în PNL, până la încheierea anchetei.

„Am să rămân în continuare primarul vostru, acelaşi om dedicat şi implicat, am să fiu acelaşi om care-şi iubeşte şi-şi respectă familia foarte mult, aşa cum mă cunoaşteţi”, mai spune Cazacu.

PNL se delimitează ferm de orice comportament care aduce atingere demnităţii umane şi, cu atât mai grav, implică minori

”PNL se delimitează ferm de orice comportament care aduce atingere demnităţii umane şi, cu atât mai grav, implică minori. Faptele semnalate sunt extrem de grave şi, dacă se confirmă, sunt total incompatibile cu exercitarea unei funcţii publice şi cu valorile Partidului Naţional Liberal. Menţionăm că domnul Cazacu Silviu Marius, primar al comunei Izvoarele, judeţul Giurgiu, s-a suspendat din PNL, până la clarificarea situaţiei juridice”, a transmis formaţiunea.

Conform PNL, jstiţia este singura autoritate care poate stabili adevărul, iar partidulva respecta toate deciziile instituţiilor statului.

”Protecţia minorilor este o prioritate absolută, iar orice suspiciune de abuz trebuie tratată cu maximă seriozitate. PNL aplică principiul toleranţei zero faţă de astfel de fapte şi le condamnă cu fermitate”, transmite partidul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













