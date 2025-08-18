Întâlnirea dintre Zelenski și Trump, decisivă pentru Europa. Analist: Continuarea războiului este în defavoarea Rusiei

18-08-2025 | 20:37
Dacă harta militară ne arată unde ar putea avansa Rusia, întrebarea următoare este cum se vor redesena hărțile politice și de securitate ale Europei, în funcție de deciziile care se iau la Washington.

Cosmin Stan

Pentru a înțelege implicațiile politice ale acestei vizite istorice, am vorbit cu profesorul Cristian Pîrvulescu.

Cosmin Stan: Cum credeți că vor decurge întâlnirile de astăzi? Să ne așteptăm din nou la umilirea lui Zelenski și poate, de data asta, și a liderilor europeni?

Cristian Pîrvulescu: „Din câte înțeleg, va fi întâi o întâlnire bilaterală dimineață, între Zelenski și Trump, la care va participa și vicepreședintele Vance. Ne aducem aminte că, acum șase luni, la acea întâlnire, Vance a declanșat atacul împotriva lui Zelenski, urmat apoi de Rubio și de Trump. Nu știu dacă se va întâmpla același lucru, dar abia după această întâlnire bilaterală va urma întâlnirea comună cu liderii europeni. Deci, este foarte important ca Zelenski să reziste acestui moment, care e un moment dificil. Chiar dacă Rubio, pe care l-ați citat mai devreme, susține că nu există niciun fel de risc, este evident că Donald Trump dorește cu orice preț să obțină concesiile teritoriale care nu pot fi făcute. Deci, cred că această întâlnire este crucială, pentru că ulterior liderii europeni se vor poziționa foarte clar. Cred însă că lecția este foarte bine învățată și Zelenski va rezista oricărei tentații de a i se distrage atenția.”

Cosmin Stan: „Este pregătit președintele Statelor Unite să mai cedeze din cerințele agreate cu Putin și, dacă da, la ce credeți că ar putea renunța?”

Cristian Pîrvulescu: „Important să vedem cum se derulează diferitele momente ale întâlnirii, pentru că va fi o delegație puternică europeană. Steve Witkoff a înțeles ceva, Marco Rubio a înțeles altceva din întâlnirea cu Putin. Este evident că Donald Trump își dorește un acord, dar oricât de bun negociator ar fi, nu va putea să îl oblige pe Zelenski să accepte un acord acum. Deci, cei care se așteaptă la un acord astăzi cred că au așteptări exagerate. Singurul lucru pe care îl poate obține este, eventual, o consultare a populației ucrainiene. Dar nici acest lucru nu este favorabil Ucrainei. Vi s-a explicat, vă spun și eu, încă o dată, o pace pe aliniamentele actuale este în favoarea Rusiei. Continuarea războiului este în defavoarea Rusiei. Chiar dacă, aparent, Rusia are succese militare pe front, pentru că deja vorbim de 1.000.000 de morți și de răniți de partea rusă, vorbim de milioane de familii afectate. Vorbim de o situație economică dificilă. Marco Rubio explica mai devreme toate lucrurile astea ne spun ceva despre urgența cu care Putin vrea să-și impună punctul de vedere.”

Interviul integral acordat de profesorul Cristian Pîrvulescu pentru Știrile ProTV în video-ul alăturat.

