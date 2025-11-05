Donald Trump spune că se va „ocupa” de New York după victoria lui Mamdani

Stiri externe
05-11-2025 | 21:50
×
Codul embed a fost copiat

Donald Trump a declarat miercuri că se va „ocupa" de New York după ce socialistul Zohran Mamdani a câştigat alegerile pentru funcţia de primar, o victorie despre care preşedintele SUA a spus că subminează "suveranitatea" ţării, relatează AFP.

autor
Ioana Andreescu

„Am pierdut puţină suveranitate aseară la New York, dar ne vom ocupa, nu vă faceţi griji", a declarat miliardarul în vârstă de 79 de ani la o conferinţă economică de la Miami, în Florida.

El ameninţase că va reduce finanţarea federală către New York dacă democratul de origine indiană, în vârstă de 34 de ani, primul musulman ales primar al celui mai mare oraş din Statele Unite, ar câştiga scrutinul

Mesajul lui Zohran Mamdani pentru Donald Trump 

Victorie majoră pentru democraţi, la alegerile organizate marți peste Ocean. La New York, Zohran Mamdani a câştigat primăria cu peste 50% dintre voturi și devine astfel primul primar musulman din istoria oraşului.

Democraţii au câştigat şi posturile de guvernator în statele Virginia şi New Jersey. În premieră, două femei vor conduce aceste state - Abigail Spanberger şi Mikie Sherrill.

Citește și
Donald Trump și Xi Jinping
Concesia făcută de chinezi după ce Trump s-a întâlnit cu Xi Jinping. Reacția piețelor după „pauza” din război taxelor vamale

Zohran Mamdani - american născut în Uganda, cu origini indiene și democrat cu politici socialiste - a câştigat peste 50% în alegerile pentru primăria New York-ului și devine astfel primul primar musulman din istoria oraşului.

Zohran Mamdani, primarul ales al New York-ului: „În acest moment de beznă politică, New York-ul va fi lumina. Aici, credem în a-i apăra pe cei pe care îi iubim. New York va rămâne un oraș al imigranților, un oraș construit de imigranți, susținut de imigranți. Și, începând din această seară, condus de un imigrant.”

Mamdani a câștigat cu un mesaj solid despre justiție socială și reducerea costurilor de trai într-unul dintre cele mai scumpe orașe ale lumii. A reușit să se facă auzit cu sprijinul a peste 100.000 de voluntari care au dus o uriașă campanie în metropolă și care au bătut la peste 3 milioane de uși. În discursul său, viitorul primar al New York-ului i-a transmis un mesaj și președintelui Trump, care l-a amenințat că-i va tăia fondurile federale.

Zohran Mamdani, primarul ales al New York-ului: „Dacă există o modalitate de a înspăimânta un despot, este aceea de a desființa chiar condițiile care i-au permis să acumuleze putere. Așa că, Donald Trump, cum știu că te uiți, am patru cuvinte pentru tine: dă volumul mai tare.”

Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate

Sursa: Agerpres

Etichete: new york, donald trump, alegeri, primar,

Dată publicare: 05-11-2025 21:28

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka a rupt tăcerea: ”Am mers prea departe”
GALERIE FOTO Sabalenka a rupt tăcerea: ”Am mers prea departe”
Citește și...
„Sunt mai celebru decât Taylor Swift în SUA”. Scandalul dintre Donald Trump și Nicolas Maduro continuă
Stiri externe
„Sunt mai celebru decât Taylor Swift în SUA”. Scandalul dintre Donald Trump și Nicolas Maduro continuă

Nicolas Maduro a apreciat marţi că este „mai celebru" decât artiştii Taylor Swift sau Bad Bunny ca urmare a acoperirii mediatice de către mass-media americane a crizei dintre ţara sa şi Washington, care a desfăşurat nave de război în Caraibe.

Concesia făcută de chinezi după ce Trump s-a întâlnit cu Xi Jinping. Reacția piețelor după „pauza” din război taxelor vamale
Stiri externe
Concesia făcută de chinezi după ce Trump s-a întâlnit cu Xi Jinping. Reacția piețelor după „pauza” din război taxelor vamale

China va suspenda pentru un an taxele vamale suplimentare de 24% aplicate produselor americane, dar va menține o taxă de 10%, a anunțat Beijingul, în urma întâlnirii dintre Xi Jinping și american Donald Trump.

 

Democratul Zohran Mamdani a câștigat primăria New York-ului. Donald Trump amenință cu retragerea fondurilor pentru oraș
Stiri externe
Democratul Zohran Mamdani a câștigat primăria New York-ului. Donald Trump amenință cu retragerea fondurilor pentru oraș

Zohran Mamdani, un musulman de origine indiană născut în Uganda, în vârstă de 34 de ani, membru al aripii de stânga a Partidului Democrat şi oponent ”feroce” al lui Donald Trump va câştiga cursa pentru funcţia de primar în New York, estimează CNN.

Recomandări
Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate
Stiri Politice
Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate

După ce au aprobat în Coaliție tăierile din administrație, de teama revoltei primarilor înainte de congresul partidului, liderii social-democrați nu mai vor să dea declarații despre acest subiect.

Rețea complexă de corupție cu oameni de afaceri, politicieni și foști angajați SRI, anchetată de DNA. Interceptări din dosar
Stiri Justitie
Rețea complexă de corupție cu oameni de afaceri, politicieni și foști angajați SRI, anchetată de DNA. Interceptări din dosar

Procurorii anticorupție investighează un amplu caz de trafic de influență și corupție care implică oameni de afaceri, politicieni și foști angajați ai serviciilor secrete. Totul a pornit de la proprietarul unei companii avicole din Vaslui.  

Fenomenul creat de Hidroelectrica în România, după ce consumatorii au migrat masiv către compania de stat
Stiri Economice
Fenomenul creat de Hidroelectrica în România, după ce consumatorii au migrat masiv către compania de stat

Concurența dictează prețul pe piața de energie. După ce facturile s-au dublat pentru cei mai mulți consumatori, odată cu eliminarea plafoanelor, sute de mii de oameni au decis să schimbe furnizorul.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Noiembrie 2025

42:18

Alt Text!
La Măruță
05 Noiembrie 2025

01:30:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Noiembrie 2025

01:44:34

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28