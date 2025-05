„Munca e brățară de aur”. Cele mai căutate meserii printre elevii care intră la liceele tehnologice

Aproape 144.000 de elevi studiază specializări tehnologice în aproape 1.200 de licee și școli de meserii din țară. Cele mai căutate profile sunt și în acest an bucătar-ospătar, coafură-frizerie, manichiură-pedichiură, mecanic auto și instructor sportiv.

Târgul învățământului tehnologic din Capitală i-a pus față în față pe actualii cursanți cu viitorii boboci de clasa a noua.

Șeful unei clase cu cinci elevi le explică celor de-a opta profilul urmat deja doi ani.

Elev: „Un liceu tehnologic nu înseamnă o stigmatizare socială, pentru că munca e brățară de aur și nu trebuie să ne fie rușine cu chestia asta.”

Reporter: „Ce știi să gătești?”

Elev: „Meniul zilei, adică ciorbe. Diferite mâncăruri... mâncare de cartofi. Știu să fac și ștecuri de vită.”

Așteptările elevilor care intră la liceu

Mulți viitori absolvenți de gimnaziu par să știe ce vor de la viitorul liceu.

Elev: „Da, sunt acolo, de trecere.”

Reporter: „Ce liceu vrei mai departe?”

Elev: „Henri Coandă, doamna, că e și aproape.”

Reporter: „Aeronautică?”

Elev: „Da, da.”

Reporter: „Să verifici avioanele înainte să plece, te crezi în stare?”

Elev: „Mă cred, doamna.”

După Evaluarea Națională de anul trecut, 66.000 de elevi au fost repartizați în licee teoretice, 41.000 în licee tehnologice și încă 3.000 în școli profesionale destinate celor care iau sub 5 la examen. Deși specializările sunt diverse, în fiecare an rezultatele învățământului tehnologic după absolvire sunt mult sub educația teoretică.

E aproape imposibil ca un elev intrat cu 1 și ceva să ajungă la 6 și să ia bacalaureatul. Integrarea pe piața muncii e crucială.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: