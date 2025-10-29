Fost instructor militar european arestat în Ucraina pentru spionaj în favoarea Rusiei. Comunicatul SBU

Un fost instructor militar care a activat în Ucraina a fost arestat miercuri sub acuzația de spionaj în favoarea Rusiei. Suspectul este originar dintr-o țară europeană care nu a fost specificată, transmite SBU.

Arestarea ex instructorului militar a fost făcută publică miercuri de Serviciile ucrainene de securitate (SBU), care-l acuză de spionaj în contul Rusiei, relatează AFP, preluat de news.ro.

„Potrivit elementelor de la dosar, acest străin a furnizat inamicului informaţii oficiale despre Forţele de apărare ucrainene şi se pregătea să comită acte de terorism”, a anunțat SBU într-un comunicat difuzat pe reţelele de socializare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













