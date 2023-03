Liderul Serbiei asigură că țara sa nu a vândut nicio piesă de armament sau muniţie Ucrainei ori Rusiei

Aflat în vizită în Qatar, Aleksandar Vucic a subliniat într-o discuţie cu presa că Belgradul exportă armament exclusiv anumitor utilizatori finali autorizaţi.

Comentând acuzaţiile că Serbia exportă arme via Turcia, preşedintele sârb a precizat că acordurile cu Turcia privind exportul de muniţie includ o clauză ce stipulează că muniţia exportată în această ţară nu poate fi vândută fără consimţământul Belgradului.

Serbia respectă legislaţia internaţională, dar industria sa de apărare se va dezvolta, a notat pe de altă parte preşedintele Vucic, menţionând că în acest sector lucrează circa 20.000 de sârbi.

El a anunţat că în industria militară sârbă vor fi investiţi circa 100 de milioane de euro prin intermediul companiei Jugoimport SDPR cu scopul de a creşte capacităţile de producţie şi de a deschide noi linii de producţie.

Serbia va continua să producă arme, din ce în ce mai multe, a mai adăugat preşedintele sârb, potrivit agenţiei sârbe de presă Tanjug, citată de Agerpres.

Președintele Serbiei promite să nu impună sancțiuni împotriva Rusiei

Altfel, Vucic declara în decembrie 2022 că Serbia nu va renunța la poziția de a respinge sancțiunile impuse de Occident împotriva Rusiei până când acestea nu îi vor amenința interesele esențiale, a declarat, vineri, președintele sârb Aleksandar Vucic într-un interviu acordat postului de televiziune Prva TV, notează agenția de presă de stat rusească TASS.

"Avem un an dificil la activ, am văzut toate ipocriziile posibile, dar am putut vedea și cât de principială și precisă a fost poziția noastră privind sancțiunile împotriva Rusiei. Vom vedea cât timp vom putea apăra această poziție, în orice caz, nu cu prețul amenințării intereselor vitale ale acestei țări, dar în orice caz, nu vom renunța ușor la această poziție", a spus el.

"Există o mică țară în Europa, un mic trib de gali, de Asterix și Obelix, care nu renunță și care își prețuiește libertatea cât de mult poate. Dacă vom impune sancțiuni împotriva Rusiei, nu știu, dar 'nu știu' al meu cântărește mai mult decât 'da' al altora. În ceea ce privește sancțiunile, nu promit nimic, dar non-promisiunea mea înseamnă mult mai mult decât promisiunile multora", a conchis Vucic.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , , , Dată publicare: 06-03-2023 15:40