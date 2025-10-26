India şi China reiau zborurile directe după cinci ani. Se deschid noi oportunităţi economice între cele două state

26-10-2025 | 21:29
IndiGo avion
Zborurile directe între India şi China continentală s-au reluat duminică după mai mult de cinci ani de la suspendarea lor, transmite AFP, preluat de Agerpres.

autor
Sabrina Saghin

Reluarea curselor aeriene este importantă pentru relaţiile comerciale bilaterale şi constituie un semn de detensionare între cei doi giganţi asiatici vecini.

Potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24, un avion al IndiGo, numărul unu al transporturilor aeriene indiene, a decolat de pe aeroportul internaţional Subhash Chandra Bose din Calcutta la ora locală 22.00 (16.30 GMT) cu destinaţia Guangzhou.

Relaţiile dintre vecinii asiatici se detensionează

Relaţiile dintre India şi China au fost afectate de ciocniri militare în 2020 într-o zonă de frontieră din Himalaya, însă în ultimele luni cele mai populate două state ale planetei au iniţiat o apropiere, care intervine într-un context în care relaţiile Indiei cu SUA se deteriorează.

Reluarea legăturilor aeriene directe favorizează „contactele între popoare” şi contribuie la „normalizarea treptată a schimburilor bilaterale”, a afirmat guvernul indian.

Zborurile directe, în număr de circa 500 pe luni, fuseseră suspendate din cauza pandemiei de COVID-19.

Noile curse aduc beneficii economice vizibile

Începând din noiembrie, curse aeriene vor opera de asemenea de la New Delhi spre Shanghai şi Guangzhou, pe lângă cele între India şi Hong Kong care nu au fost întrerupte niciodată.

Aceste legături aeriene directe „vor reduce termenele logistice şi de tranzit”, a declarat pentru AFP Rajeev Singh, preşedintele Camerei de comerţ indiene la Calcutta.

India, care depinde puternic de materiile prime chinezeşti pentru creşterea industrială şi exporturi, înregistrează un important deficit comercial cu China.

Dezgheţul între cele două ţări urmează după întâlniri avute de liderii lor în Rusia anul trecut şi în China în august.

Sursa: Agerpres

