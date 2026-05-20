În acest context, piloții români de F16 care au doborât o dronă deasupra Estoniei sunt lăudați de reprezentanții țărilor baltice, dar și de șeful NATO, Mark Rutte.

Organizați și fără să intre în panică, locuitorii capitalei Lituaniei au coborât în adăposturi subterane după ce o alertă de atac cu drone a fost emisă de autorități. Printre cei care s-au adăpostit s-au numărat inclusiv președintele și premierul tarii.

Gen. Nerijus Stankevicius, comandantul forțelor terestre din Lituania: ”La acest moment, nu putem preciza dacă drona s-a prăbușit sau pur și simplu a ieșit din spațiul aerian lituanian. Căutările continuă, folosind atât elicoptere militare, dar și trupe terestre. Dacă descoperim resturile, vă vom anunța.”

Potrivit armatei lituaniene, radarele ar fi detectat semnalul unor drone venind dinspre Belarus. Incidentul vine la o zi după ce piloții români detașați în Lituania pentru misiuni de poliție aeriană au doborât o dronă scăpată de sub control deasupra Estoniei. Reușita a fost apreciată și de secretarul general al Nato, Mark Rutte.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: ”Acesta este motivul pentru care am înființat ”Santinela Estică”. Aeronavele F16 românești au fost capabile să doboare o dronă deasupra Estoniei. Cred că puteți fi mândri de asta. Dacă drone ucrainene ajung acolo, nu se întâmplă pentru că Ucraina dorește să le trimită în Letonia, Lituania sau Estonia, ci din cauza războiului nesăbuit și ilegal al Rusiei.”

Și ministrul apărării din Lituania a mulțumit forțelor aeriene române: "Mulțumim Forțelor Aeriene Române pentru protejarea spațiului aerian baltic! Un F-16 românesc, dislocat la Šiauliai în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană, a răspuns unei încălcări a spațiului aerian al Estoniei și a interceptat o dronă. Vigilența aliaților rămâne o componentă esențială a apărării colective a NATO."

Potrivit MApN, în Lituania sunt detașați 100 de militari cu şase aeronave de luptă F-16 ale Detașamentului "Carpathian Vipers". Aceștia vor desfășura misiuni de poliție aeriană până în luna iulie.