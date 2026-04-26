„Va fi amuzant, va fi distractiv. Vor fi focuri de armă în această seară în sală”, a declarat ironic, la Fox News, Karoline Leavitt, fără să știe că aveau să izbucnească focuri de armă câteva ore mai târziu.

Prin această declarație, purtătoarea de cuvânt a vrut probabil să evoce un discurs al unui Trump „pregătit de luptă” și să provoace scântei și „tiruri” la figurat, o butadă plină de ironie care s-a transformat într-o prezicere nefericită.

Focuri de armă au izbucnit câteva ore mai târziu, în afara sălii de gală a Dineului Corespondenților – la care Donald Trump participa pentru prima oară de când este președinte.

Donald Trump, Prima Doamnă și membri ai administrației au fost evacuați și puși în siguranță.

Șeful statului a făcut apoi declarații de presă, în care a salutat rapiditatea intervenției gărzilor înarmate, care au ripostat cu focuri de armă.

Potrivit primelor informații, autorul atacului armat de la Dineul Corespondenților este Cole Thomas Allen, în vârstă de 31 de ani, originar din Torrance, California.