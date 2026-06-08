Mulţumim aliaţilor noştri francezi pentru doborârea dronei care a intrat în spaţiul aerian leton!", a scris ea pe X.

Armata letonă a anunţat într-un comunicat că "un aparat de zbor fără pilot străin a intrat în spaţiul aerian leton ca urmare a războiului electronic rusesc", fără a dezvălui originea dronei.

Cele două avioane franceze "au decolat de la baza aeriană Siauliai", din nordul Lituaniei, înainte de a doborî drona în jurul orei locale 10:00 (07:00 GMT), a declarat Gintautas Ciunis, un purtător de cuvânt al armatei lituaniene.

Incursiuni tot mai frecvente

Pe 19 mai, un avion de luptă F-16 românesc al NATO a doborât o dronă ucraineană în spaţiul aerian al Estoniei, prima interceptare a unei drone străine în spaţiul aerian al unui stat baltic de către poliţia aeriană a NATO de la invazia Ucrainei de către Rusia în 2022.

Statele baltice, foste republici sovietice care au o frontieră terestră lungă cu Rusia, se confrunta de câteva săptămâni cu un număr tot mai mare de incursiuni şi de prăbuşiri de drone pe teritoriul lor.

Potrivit europenilor, Rusia deviază în mod deliberat de la rutele lor de zbor dronele ucrainene destinate să atace instalaţiile industriale şi terminalele petroliere din regiunea Sankt Petersburg, situată în Golful Finlandei.

Aceste incidente au scos la iveală deficienţele apărării aeriene a statelor baltice, care nu reuşesc să neutralizeze o dronă rătăcită înainte ca aceasta să se prăbuşească pe teritoriul lor.