Anularea unor rotații de trupe, revenirea asupra deciziilor și lipsa unor instrucțiuni clare din partea Pentagonului afectează pregătirea operațională, bugetele militare și viața familiilor soldaților.

Potrivit unor oficiali americani, eventuale retrageri de amploare din Europa, în special din Germania, ar putea costa miliarde de dolari și ar necesita ani întregi pentru a fi puse în aplicare.

Pentagonul așteaptă clarificări după schimbările de direcție ale lui Trump

Armata americană așteaptă în continuare instrucțiuni clare din partea Pentagonului, după ce Donald Trump a transmis mesaje contradictorii privind efectivele militare americane din Europa, au declarat pentru Associated Press doi oficiali din domeniul apărării.

Confuzia a fost amplificată în luna mai, când Trump a anunțat că va trimite 5.000 de soldați americani în Polonia, la doar câteva săptămâni după ce ordonase retragerea aceluiași număr de militari din Europa, în urma unei dispute cu cancelarul german Friedrich Merz pe tema războiului cu Iranul.

Administrația Trump susține însă că reducerea prezenței militare americane în Europa era planificată de mai mult timp și fusese discutată cu aliații.

Potrivit unuia dintre oficialii citați, președintele american a anunțat pe rețelele sociale, în urmă cu două săptămâni, că trimite trupe în Polonia exact în ziua în care Pentagonul dispusese oficial anularea unei rotații de soldați care urmau să fie desfășurați în această țară.

Mai mult, echipamentele unității erau deja în drum spre Europa în momentul în care a fost luată decizia.

Transportul acestora a costat armata americană 32 de milioane de dolari, potrivit Comandamentului de Transport al SUA (USTRANSCOM), instituția responsabilă de deplasarea trupelor și a echipamentelor militare la nivel mondial.

„Schimbările bruște obligă armata să reconfigureze retroactiv politica militară pentru a o adapta celui mai recent anunț al președintelui”, a declarat unul dintre oficiali.

Sursele au vorbit sub protecția anonimatului, invocând caracterul sensibil al informațiilor privind operațiunile militare.

Aliații NATO și militarii americani, prinși în incertitudine

Situația nu provoacă îngrijorare doar în rândul aliaților europeni, care se tem de semnalul transmis Rusiei, ci afectează și moralul militarilor americani.

Unii soldați au aflat cu foarte puțin timp înainte de plecare că rotațiile lor au fost anulate, într-un context în care bugetul Armatei SUA este deja supus unor presiuni importante.

Una dintre cele mai afectate unități este Brigada a 2-a Blindată de Luptă din cadrul Diviziei 1 Cavalerie, staționată la Fort Hood, Texas.

Dislocarea prin rotație în Polonia a celor 4.000 de militari din această brigadă a fost anulată printr-un memorandum transmis armatei americane la începutul lunii mai. Aliații europeni au aflat despre decizie abia câteva săptămâni mai târziu.

Potrivit unui oficial militar american, unii soldați au fost informați chiar înainte de îmbarcare să nu mai urce în avionul către Polonia.

În același timp, aproximativ 1.000 de militari care fuseseră deja trimiși în avans așteaptă încă o decizie privind întoarcerea lor în Statele Unite.

Armata americană așteaptă în continuare detalii despre modul în care va fi pus în practică ordinul lui Trump privind trimiterea a 5.000 de militari în Polonia.

În prezent, scenariul analizat este ca aceștia să provină din unități deja aflate în Europa și nu dintr-o nouă desfășurare de forțe din Statele Unite.

O decizie care a costat deja 32 de milioane de dolari

Comandamentul de Transport al SUA închiriase deja o navă pentru a transporta echipamentele brigăzii din Texas în Polonia și pentru a repatria echipamentele unei alte unități care își încheia misiunea.

Costul aferent transportului echipamentelor către Europa s-a ridicat la 32 de milioane de dolari, sumă care include închirierea navei și operațiunile logistice de încărcare și descărcare.

Oficialii americani susțin că este dificil de calculat cât s-ar fi putut economisi dacă decizia de anulare a desfășurării ar fi fost luată înainte ca unitatea să înceapă efectiv deplasarea peste ocean.

Totuși, un oficial militar a declarat că retragerea neplanificată a personalului și echipamentelor din Europa reprezintă, cel mai probabil, o cheltuială care nu fusese prevăzută în bugetul Pentagonului și ar putea constitui un cost suplimentar semnificativ.

Costurile totale ale anulării rotației sunt dificil de cuantificat din cauza numeroșilor factori implicați, a declarat Joe Costa, fost oficial de rang înalt al Pentagonului, care în prezent ocupă funcția de director al programului Forward Defense din cadrul Atlantic Council.

Aceste costuri provin, cel mai probabil, din repatrierea echipamentelor și a trupelor trimise în avans înaintea desfășurării și s-ar situa probabil la limita inferioară a costului total al unei rotații, a spus Costa.

Impact asupra pregătirii militare și a capacității operaționale

Impactul mai mare este asupra nivelului de pregătire al trupelor, care au fost instruite pentru o anumită misiune și ar putea fi redistribuite într-un alt tip de operațiune, a adăugat el.

Contractele armatei americane cu companii private pentru transportul trupelor și echipamentelor includ clauze de anulare care, în multe cazuri, implică taxe suplimentare dacă o desfășurare este anulată, a declarat John Deni, cercetător asociat senior al Atlantic Council, specializat în analiza costurilor militare.

„Întrebarea este ce costuri suplimentare au fost generate de decizia de a-i trimite înapoi prematur, de a modifica aranjamentele și de a schimba planul?”, a spus Deni.

Nu este clar dacă Pentagonul poate recupera aceste costuri sau pe cele asociate cu deplasarea inițială a unității către Europa.

Departamentul Apărării nu a răspuns întrebărilor privind costurile generate de modificarea planurilor de desfășurare, iar Casa Albă a redirecționat solicitarea de comentarii către Pentagon.

Oficialii Pentagonului au declarat în repetate rânduri că intenționează să reducă efectivele militare pentru ca Europa să își asume o parte mai mare din propria apărare, iar aceste decizii fac parte dintr-un „proces cuprinzător și multistratificat”.

Memorandumul emis luna trecută a dus, de asemenea, la anularea unei desfășurări în Germania a unui batalion instruit pentru lansarea de rachete și proiectile cu rază lungă de acțiune.

Retragerea trupelor din Germania, mult mai costisitoare

Când Donald Trump a amenințat pentru prima dată cu retragerea a 5.000 de militari din Europa, oficialii Pentagonului au luat în calcul inițial retragerea Regimentului 2 Cavalerie, staționat permanent în Germania, a declarat un oficial din domeniul apărării.

Ulterior, planul a fost modificat, fiind anulată rotația unei alte unități către Polonia, însă noile decizii au complicat suplimentar situația.

Retragerea trupelor staționate în Germania ar putea costa câteva miliarde de dolari, deoarece în Statele Unite nu există suficientă infrastructură pentru a găzdui militarii și familiile acestora, a explicat Costa.

„Cealaltă opțiune este, practic, desființarea unității. Echipamentele sunt distribuite în diferite locuri, oamenii sunt mutați în alte structuri. Acest lucru afectează semnificativ capacitatea de luptă, pentru că fragmentezi artificial unități și le împrăștii în locuri unde nu aparțin neapărat”, a spus Costa.

Retragerea sau suspendarea desfășurărilor poate afecta semnificativ moralul militarilor și al familiilor acestora, deoarece misiunile sunt planificate cu luni sau chiar ani în avans, a explicat Deni.

Incertitudinea generată de aceste schimbări are un impact puternic asupra personalului militar.

„Acesta este adesea ultimul lucru pe care vrei să-l faci familiilor militarilor”, a adăugat el.

Încă nu este clar ce se va întâmpla cu trupele americane staționate în Europa, au declarat cei doi oficiali.

Printre scenariile analizate se numără mutarea unor unități din Germania în Polonia, însă un astfel de proces ar putea dura ani de zile și ar genera costuri suplimentare.

Presiune bugetară tot mai mare asupra armatei SUA

Aceste schimbări au loc într-un context în care armata SUA se confruntă cu un deficit bugetar, recunoscut recent în fața Congresului de generalul Christopher LaNeve, cel mai înalt ofițer al armatei americane.

Estimările indică un deficit cuprins între 2 și 6 miliarde de dolari, potrivit unui oficial militar.

O consecință directă a fost reducerea unor cursuri de instruire la nivel național.

Armata SUA a transmis comandamentelor să „ia decizii dificile și responsabile privind resursele, optimizând și prioritizând alocarea acestora către cele mai critice necesități”.

Oficialii militari au subliniat că armata a fost implicată și în misiuni interne și externe, inclusiv desfășurarea Gărzii Naționale la Washington, consolidarea prezenței la frontiera SUA–Mexic și operațiuni legate de conflictul cu Iranul, toate acestea exercitând presiune suplimentară asupra bugetului.

Departamentul pentru Securitate Internă ar urma să ramburseze costurile misiunilor de la frontieră, însă, până în prezent, fondurile nu au fost transferate.

Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, a declarat într-o audiere din 15 mai că este „optimist” că rambursările vor fi realizate în „una sau două săptămâni”, însă armata nu a primit încă sumele.

Armata americană își reduce, de asemenea, sprijinul pentru activitățile de instruire non-combat și prioritizează strict funcțiile esențiale, a mai precizat oficialul militar.