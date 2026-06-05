"Conform evaluării serviciilor noastre de informații, precum și a altor țări NATO, ar putea exista un atac al Rusiei împotriva NATO până în 2030", a declarat prim-ministrul laburist, la sediul unei companii de apărare din Wiltshire.

Starmer: Trăim într-o perioadă periculoasă

"Nu este o exagerare să spunem că trăim în cea mai periculoasă și incertă perioadă a vieții noastre", a declarat Keir Starmer, adăugând că este "responsabilitatea" guvernului său "să fie pregătit".

Acest avertisment este similar cu cel al secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a declarat în decembrie că Rusia "ar putea fi gata să folosească forța militară împotriva NATO în termen de cinci ani".

Planul de apărare va fi prezentat înaintea summitului NATO

Regatul Unit s-a angajat să își mărească cheltuielile militare în următorii ani. În acest sens, premierul Starmer a anunțat că guvernul va publica planul său de investiții în apărare "înainte de summitul NATO", programat pentru începutul lunii iulie.

Planul, care urma să fie dezvăluit în toamna anului 2025, a fost amânat din cauza constrângerilor bugetare exacerbate de consecințele economice ale războiului din Orientul Mijlociu.

Critici privind întârzierea strategiei de apărare

Mai mulți oficiali militari de rang înalt sau foști oficiali ai armatei și-au exprimat îngrijorarea cu privire la această întârziere, argumentând că transmite un mesaj greșit industriei britanice de apărare și aliaților britanici din cadrul NATO.

Vineri, șeful Statului Major al armatei britanice, Richard Knighton, a avertizat că Regatul Unit "trebuie să cheltuiască mai mult și mai rapid pentru apărare". Rusia "analizează, provoacă și testează apărarea noastră", a insistat el.

Armata cere investiții suplimentare în drone

"Trebuie să fim pregătiți pentru potențiale conflicte mai ample și de mai lungă durată, precum cel pe care îl vedem în Ucraina", a adăugat el, pledând în special pentru creșterea investițiilor în drone și alte sisteme autonome.

Regatul Unit s-a angajat să își majoreze cheltuielile militare la 2,5% din PIB până în 2027, o creștere care include serviciile de informații, și până la 3% din PIB după 2029.